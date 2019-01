En “Democracy Now”: Canciller Arreaza condena intentos de Golpe de Estado en Venezuela

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo una entrevista con Amy Goodman para el medio estadounidense “Democracy Now”, donde condenó los intentos de Golpe de Estado por parte de la oposición venezolana, auspiciados por el gobierno de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro Moros.

El diplomático venezolano denunció que el desconocimiento a la toma de posesión del presidente Maduro el pasado 10 de enero por parte de algunas naciones y de la oposición venezolana, se trata de un plan orquestado por el gobierno de Estados Unidos.

“Esto es parte de un Golpe de Estado que no va ocurrir, porque en Venezuela tanto el pueblo como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y las Instituciones democráticas, están claramente alineadas y subordinadas a la constitución” detalló.

Asimismo, el canciller Arreaza destacó que el objetivo de estas arremetidas contra el presidente venezolano, se deben a que quieren volver a tener el control de las riquezas naturales de Venezuela, como lo tuvieron hasta el año 1998.

El Canciller venezolano advirtió que “cuando le preguntas a alguno de los voceros de Estados Unidos sobre Venezuela, dicen que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo la opción militar, es decir nuestro país está amenazado militarmente”.

Por otra parte, el Jefe de la Cartera de Exteriores señaló que personajes como el secretario de Estado de EEUU, Mike Pence, han presionado a los países abiertamente para que tomen una aberrante posición política en contra de Venezuela.

“Esto lo podemos ver en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde en la última votación varios países del Caribe fueron sujetos a grandes presiones económicas para que desconocieran al gobierno venezolano”.

Finalmente el Canciller aseveró que “a pesar de las grandes diferencias que tenemos, debemos buscar el dialogo, el presidente Nicolás Maduro quisiera reunirse con el presidente Trump, y estoy seguro que muchas cosas se resolverían si se ven directamente y se escuchan, y de esta manera entender la necesidad de respetar las democracias que son distintas en América Latina al modelo estadounidense. Ojalá algún día Estados Unidos respete la democracia de América Latina”.

Venezuela’s foreign minister Jorge Arreaza: Latin America is “like a corporation” where Trump is CEO and Latin American presidents are businessmen—and they’re all following U.S. orders to overthrow Venezuelan President Nicolás Maduro https://t.co/CHrOcJhPPh pic.twitter.com/Wfkh90IomK

— Democracy Now! (@democracynow) 18 de enero de 2019