Canciller Yván Gil: Blackwater confiesa que usa a Guyana para colonizar a Venezuela

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, denunció que la empresa mercenaria estadounidense Blackwater, ha confesado públicamente que manipula al gobierno de Guyana para realizar sus planes de invasión territorial en la zona en disputa y perjudicar los derechos e intereses de la Patria de Simón Bolívar.

“Erik Prince, fundador de la infame contratista de mercenarios estadounidense Blackwater, confiesa que el imperialismo pretende usar a Guyana para justificar sus planes colonizadores”, difundió el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, en sendos mensajes en idioma castellano y en inglés, a través de su cuenta de redes sociales, @yvangil.

En dichas publicaciones, se adjunta el video testimonial donde Prince, en una entrevista televisada, ofrece sus opiniones sobre la situación en el Esequibo, señalando falsamente que Venezuela está infiltrando miles de tropas especiales e ilegales “terroristas” disfrazados en la zona, para construir una “autopista ilegal” de migración hacia EE. UU.

Y agrega más, señalando que la migración de ilegales de diversos países, hacia EE. UU. y Europa, es producto de países de la región que no saben gobernar. Y por ello, si son incapaces de gobernar, “entonces es hora de sacar el sombrero imperial y decir: “vamos a gobernar esos países, si eres incapaz de gobernarte a tí mismo, porque ya es suficiente, estamos hartos de ser invadidos”.

El entrevistador le advierte que los gobiernos progresistas de la región lo acusarán de querer volver a los tiempos de una presencia colonialista en Latinoamérica, a lo cual Erik Prince, reconociendo públicamente sus intenciones, responde tranquilamente: “Absolutamente, sí, ya es suficiente”.

El canciller venezolano refutó estos dichos, y agregó en su mensaje sobre estos mercenarios, que “sus crímenes y fracasos anteriores los han llevado al extremo de la locura, pero seguirán fracasando”.

Erik Prince, founder of the infamous US mercenary contractor Blackwater, confesses that imperialism intends to use Guyana to justify its colonial plans.

Their crimes and previous failures have driven them to the brink of madness, but they will continue to fail. https://t.co/DV62O7757i

