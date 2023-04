Canciller Lavrov se reúne con presidente de Cuba Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este jueves al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en el marco de su visita oficial a la nación antillana.

Cabe destacar que recién, Díaz-Canel fue relecto como presidente de Cuba, lo cual agradece al pueblo.

Querido pueblo al que me enorgullece pertenecer, recibe el respeto, admiración y el inmenso cariño de quien se siente deudor siempre. Ratifico que te serviré con pasión, compromiso, sin desgano, hasta las últimas consecuencias. #AsambleaDelPueblo pic.twitter.com/PP2Rhz6wwT

En la conversación con los dirigentes en la isla mayor de las Antillas, abordaron los lazos culturales y educativos, el contacto entre las autoridades militares y de orden público y el intercambio de experiencias para la garantía de la seguridad, dijo Lavrov.

Previamente, el canciller ruso se reunió con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, como parte de su última parada en la gira que lleva a cabo por América Latina y el Caribe.

🇷🇺🇨🇺 Russian Foreign Minister Sergey #Lavrov and Minister of Foreign Affairs of Cuba @BrunoRguezP hold talks.

📍 Havana, April 20, 2023#RussiaCuba pic.twitter.com/ogWTvlVnbV

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 20, 2023