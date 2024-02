Cabello: La rebelión del 4F tuvo un carácter eminentemente antiimperialista

Durante su participación en el podcast Chavistamente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó que la rebelión del 4 de febrero de 1992 tuvo un carácter y un espíritu antiimperialista.

“El 4 de febrero, en esta rebelión popular; popular, porque en verdad, sin participar el Pueblo, activamente éramos muchachos jóvenes del Pueblo, jóvenes, esa rebelión tuvo un carácter eminentemente antiimperialista”, señaló

Resaltó que, si bien en su momento esa juventud militar no tenía la conciencia de ello, “la rebelión fue antiimperialista”.

Asimismo, recordó la carta que le escribió a su papá estando preso; y reafirmó que este camino de la Revolución él y sus compañeros desde el primer momento, “lo asumimos como una misión de vida (…) Pero había compañeros que, no es que no sabían que iban a una rebelión (…) ellos todos sabían, pero el fondo de la rebelión fue un pronunciamiento absolutamente antiimperialista”.

Igualmente, hizo énfasis en la importancia de cómo era Venezuela antes del 4F. “Aquí en Venezuela no gobernaban los presidentes, aquí gobernaba el Fondo Monetario Internacional, gobernaba el imperialismo norteamericano. Bueno, Venezuela estaba repartida en mil pedazos, contra eso vino el Comandante (Hugo) Chávez”, aseveró.

Además, resaltó que el Pueblo se levantara en el año 89, fue la campanada para el Comandante. “Dijo:’ No, ya aquí no podemos permitir más nada. Una masacre contra el pueblo, esa no es la Fuerza Armada’. Y bueno, comienza como esa la línea de partida para la operación Ezequiel Zamora”, contó.

Con el Mazo Dando