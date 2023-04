Cabello: Ley de Extinción de Dominio permitirá de manera transparente revisar todo bien recuperado

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, en declaraciones a los medios, luego de la sesión ordinaria de este jueves, explicó que la máxima autoridad parlamentaria, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión mixta para revisar todas las leyes que tienen que ver contra el delito de la corrupción y hacer las modificaciones más enérgicas.

“Las leyes la aprobamos aquí, se le hacen las correcciones, las enviamos primero al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ser una ley orgánica en este caso, una vez ratificado su carácter orgánico, el Presidente de la República la promulgará y al momento de su promulgación entra en vigencia inmediatamente”, detalló.

Cabello dijo que la amplitud de la Ley de Extinción de Dominio va a permitir de manera clara, transparente, apegada a toda la legislación, revisar todos los bienes. “Aquí nadie puede decir este bien es mío, si no ha demostrado su condición”, expresó.

“Lo que ocurrió es que la gente no le tenia miedo a las sanciones, un funcionario público se llevaba la plata y decía me van a meter una sanción por la Contraloría, me van a despedir y allí queda todo”, recordó Cabello.

En ese sentido, afirmó que eso cambió, “hay sanción penal por un lado y el tema civil por el otro, que es la recuperación de todos los activos estén donde estén, los tenga quien los tenga y cada quien tendrá el derecho de la defensa como establece esta Ley”.

“El derecho a la defensa que no se le van a negar a nadie, pero tenga la seguridad usted señor corrupto, señor terrorista, señor narcotraficante, que tenga bienes mal habidos, esos bienes pasarán a manos del Pueblo venezolano”, sostuvo Cabello.

Adicionalmente, agregó que en el marco de la creación del Servicio de Bienes Recuperados, “ya hay una cantidad extraordinaria de bienes que están siendo cuantificados y sistematizando. Ese servicio será el que va administrar los bienes para atender las prioridades como el tema de la salud, los servicios, la seguridad, “que son fundamentales en el día a día los venezolanos”.

Con el Mazo Dando