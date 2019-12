Cabello: La ineptitud de Juanito Alimaña nos ha permitido pasar un 2019 victorioso

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, destacó las victorias alcanzadas durante este 2019 por parte de la Revolución Bolivariana, pese a las constantes agresiones que, con el apoyo de la derecha venezolana, ha lanzado contra el país el gobierno imperialista de los Estados Unidos.

Para el dirigente psuvista la clave de estas victorias han sido la determinación del pueblo para preservar la soberanía y otro factor a destacar lo ha constituido la ineptitud de Juan Guaidó al frente de los planes desestabilizadores de la derecha.

“Yo dije que iba a votar por Juanito Alimaña (en la elección para presidir el parlamento) porque nos ha garantizado un año que, con todo lo que le ha hecho Estado Unidos a Venezuela, con sanciones, bloqueos, persecuciones, la ineptitud de Juanito Alimaña nos ha permitido pasar un año 2019, que fue duro, victorioso para nosotros”, sostuvo durante su programa Con el Mazo Dando número 280, realizado en la ciudad de Maturín, estado Monagas.

Señaló que en la actualidad el autoproclamado se encuentra realizando “triquiñuelas” para asegurar su continuidad, para lo cual están incurriendo en flagrantes violaciones de la Constitución Bolivariana y el mismo reglamento interno de la AN.

“Ahora y que van a votar en electrónicamente, en la nube; bueno muchos de ellos se la pasan en las nubes, por distintas causas creen que el mundo es una nube (…). Violan la Constitución, amenazan a su propia gente, porque eso no es contra nosotros es problema de ellos, las peleas, que si uno le debe plata al otro”, acuñó.

En tal sentido, adelantó que en las discusiones que se han suscitado, dentro de la derecha para esta elección, ya se definió quienes con el empleo de argucias serán “electos” como primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de la AN en desacato.

“Hoy día han dejado como la guayabera para el 5 de enero a Stalin González y a Edgar Zambrano y están poniendo para acompañar a Juanito Alimaña a un tipo de apellido (Ángel) Medina que era adeco y después se pasó para Primero Justicia y a uno que se llama Carlos Prosperi de AD, como segundo vicepresidente”, reveló al tiempo que lamentó que aun existan simpatizantes de la derecha que continúen cifrando sus esperanzas en esta dirigencia que recalcó “solo quiere seguir teniendo el control de la plata”.

“Juanito Alimaña lo que quiere es seguir teniendo el control de la plata, mientras él tiene el control de la plata el pueblo tiene el control de la Patria y veremos quién manda al final de esto”, indicó.

¡Unidad de los revolucionarios!

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), apuntó que ante una oposición fragmentada y en pugna, los revolucionarios deben fortalecer la unidad para garantizar la victoria en las venideras elecciones legislativas de 2020.

“Arrieros somos y en el camino andamos; no le meta el pie al compañero para que se caiga y usted figurar, más bien agarre al compañero si se va a caer. El que se quiera venir para el Psuv, bienvenido, incorpórese a la lucha todos los días por la Revolución, no descanse un día, no hagamos de las peleas internas la posibilidad de que la derecha pueda volver a gobernar esta Patria”, instó.

En sentido destacó la labor realizada por la tolda roja, que ha permitido establecer contacto con 9 millones 700 mil venezolanos en las jornadas “casa por casa”.

“No nos importa lo que haga esta derecha porque esa Asamblea se acaba en el 2020, aquí va a haber elecciones y la revolución va a arrasar no tengo dudas”, sentenció.

