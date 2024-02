Cabello: EEUU promueve y defiende descaradamente a sus agentes que intentan magnicidios y golpes de estado

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fustigó al gobierno de Estados Unidos por la posición de defensa de personas flagrantemente vinculadas con planes magnicidas y terroristas contra el país.

«El imperialismo decadente del gobierno estadounidense ya no disimula, no guarda las formas, promueve y defiende descaradamente a sus agentes que intentan magnicidios, golpes de estado, actos terroristas, aquí no, Venezuela es libre y se respeta. Unidos Nosotros Venceremos!!», escribió.

El imperialismo decadente del gobierno estadounidense ya no disimula, no guarda las formas, promueve y defiende descaradamente a sus agentes que intentan magnicidios, golpes de estado, actos terroristas, aquí no, Venezuela es libre y se respeta. Unidos Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) February 13, 2024

En referencia a esto, el Ministerio Público, informó sobre el inicio de las audiencias de presentación de seis ciudadanos, quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada “Brazalete Blanco”.

Con el Mazo Dando