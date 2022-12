Cabello: Los cuadros que estén en el PSUV no deben depender de una gobernación o alcaldía

El primero vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante el Programa Con El Mazo Dado número 413, señaló que los cuadros de la tolda revolucionaria no deben depender de una gobernación o alcaldía.

«Hay que tratar de buscar que los cuadros que estén trabajando para el Partido tengan la autonomía para no depender de una gobernación o de una alcaldía, para hacer su trabajo político en primer lugar, pero también hacer las observaciones cuando haya que hacerlas y que no las tape porque si no nos vamos a quedar en un Partido de burocracia», apuntó.

Destacó la labor que se está realizando con las nuevas estructuras de base del PSUV. «Lo que estamos haciendo es una cosa tan hermosa miren: Electos jefes de calles, jefes de comunidad, jefe de UBCH y sus equipos, esa es la verdadera jefatura de nuestro Partido».

Calificó a las estructuras de base como una fuerza extraordinaria a nivel nacional con la que cuenta la organización revolucionaria.

Con el Mazo Dando