Cabello: Aún hay tres mil cuerpos del Caracazo que no se sabe dónde están

Este miércoles, 28 de febrero, en el programa Con El Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, recordó que aún hay «tres mil cuerpos de víctimas del Caracazo que no se sabe dónde están».

Al narrar parte de la historia contemporánea del país y explicar a la juventud lo sucedido hace 35 años un 27 de febrero, recalcó que gran parte de las víctimas mortales producto de la represión criminal aún no han sido localizados.

«Hay más de 11 mil muertos de los cuales tres mil todavía no aparecen sus cuerpos, y uno tiene que repetir eso hasta el cansancio porque la derecha no quiere que se les recuerde (…). Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro habla de los apellidos a ellos no les gusta, y mucho menos, cuando les recordamos este tipo de acciones», apuntó.

Reiteró la importancia de que la juventud actual conozca los hechos sucedidos en el país antes de la llegada del Comandante Hugo Chávez a la presidencia y con él la Revolución Bolivariana.

Con el Mazo Dando