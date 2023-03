Cabello a organizadores del PSUV: Debemos luchar contra la corrupción, nosotros no podemos permitir eso

Diosdado Cabello enfatizó en la importancia de luchar contra la corrupción en cualquier espacio.

“Hay que luchar contra la corrupción, nosotros no podemos permitir eso, y el PSUV no puede permitir eso”, indicó durante su participación en el Encuentro Nacional de Organizadores del PSUV, donde instó a “tener los ojos bien abiertos para detectar cualquier irregularidad o desvío”.

“Cuanta gente pude salvar una alerta temprana, un llamado de atención, entre hermanos esas alertas hay que hacerlas, cuando se detecte, cuando se vea”, sostuvo y señaló la importancia de ejercer los cargos con pulcritud ante el Pueblo.

“Blíndese, no hay nada mejor que mirar al adversario a la cara porque no le debemos nada al adversario. Nosotros no tenemos rabo de paja y no le tenemos miedo. Un Revolucionario tiene que poder ver a los ojos a quien sea porque no tiene rabo de paja, ustedes son los principales ojos del partido en todo el país”, dijo.

Con el Mazo Dando