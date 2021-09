Bolivia exhortó a liberar patentes para distribución equitativa de vacunas contra el Covid-19

El presidente de Bolivia, Luis Arce, abogó este sábado por la liberación de patentes que permita la distribución equitativa de vacunas contra el Covid-19.

Las declaraciones las hizo Arce durante su alocución en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en México, donde pidió el apoyo del organismo internacional para garantizar la salud de los pueblos ante la amenaza sanitaria.

«Reiteramos la urgencia de vacunas para todos y la liberación de las patentes; instamos el apoyo de ustedes para que el objetivo se logre. Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos a los objetivos y la pandemia terminará por llevarse más vidas», expresó.

Asimismo, aseguró que los organismos internacionales y multilaterales no pueden olvidar el fin para el cual han sido constituidos.

«En tiempos de pandemia exhortamos a las instituciones a retomar los principios elementales de su creación. El interés financiero no puede estar por encima del interés social y de la salud», dijo.

Por último, aseveró que la Organización de Estados Americanos (OEA) sigue actuando en contra de los principios de la democracia, por lo que instó a fortalecer la Celac.

«La OEA es un organismo obsoleto e ineficaz que no responde a los principios multilaterales; hoy es clara la necesidad de fortalecer la Celac para construir un mundo integrado, equitativo, por la paz, los derechos humanos y los derechos de la madre Tierra», concluyó.

YVKE Mundial