Bases de Misiones Socialistas son fundamentales en configuración de Políticas Públicas

En un encuentro con integrantes de bases de los estados La Guaira, Aragua, Guárico y Caracas, en el cual participó el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, señaló: “Hay una visión estructural de lo que significan las Bases de Misiones Socialistas en la configuración del Sistema de Políticas Públicas y lo que ha significado en el tiempo reciente para Venezuela”.

Este encuentro se realiza para celebrar el 9.º aniversario de las Bases de Misiones Socialistas (BMS), en las instalaciones de la Fundación Escuela Venezolana de Planificación.

Menéndez destacó que Venezuela posee actualmente mecanismos novedosos de trabajo, para la generación de las políticas públicas, “El 1×10, el Mapa de Soluciones y el ACA son mecanismos novedosos, no son consignas, no son cliché, no son elementos de moda propagandista”.

Mapa de Soluciones

Por otra parte, el vicepresidente sectorial determinó que el Mapa de Soluciones supone una forma de organización de la política pública a partir de las necesidades locales, que toman en cuenta la diversidad económica y social de la población venezolana.

“Tú puedes tener distintos tipos de cable a tierra, particularidades, diferentes poblaciones objetivo que ocurren en todo el territorio nacional, requiere un conjunto de políticas públicas para solventar la guerra, pero también para ir hacia la ruta de la construcción del socialismo”, puntualizó.

Segmentos censales en zonas de mayor vulnerabilidad

En este sentido puntualizó que desde las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, el gobierno bolivariano generó una zonificación de las variantes demográficas y variables sociales, que permitieron definir los 2500 segmentos censales en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, el también ministro de Planificación manifestó que estamos “en presencia de momentos históricos, momentos que representan los espacio-tiempo transformativos”.

Subrayó que el Presidente de la República ha puesto el direccionamiento estratégico y temporal, “cuando dice las 3R.NETS, de la nueva etapa de transición al socialismo. Allí está el direccionamiento, pero además le pone un horizonte temporal que dice 2030, es decir que, no solamente vamos a superar las condiciones de la guerra, sino vamos a construir el socialismo”.

