Barinas: Arreaza evoca carácter robinsoniano de la Revolución Bolivariana en encuentro con docentes

El carácter robinsoniano de la Revolución Bolivariana inspiró el extraordinario encuentro que sostuvo este miércoles el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico (GPP) a la Gobernación del estado Barinas, Jorge Arreaza, con el sector educativo de esta entidad llanera.

“Tenemos que reinventarnos permanentemente, no podemos copiar los modelos de nada ni de nadie, Barinas puede ser una potencia si le ponemos amor y voluntad; y si vemos un problema le damos la vuelta, no nos detenemos ante él. Si vemos un obstáculo lo saltamos, pero no podemos detenernos”, enfatizó el líder revolucionario durante la asamblea efectuada en la cancha techada de la comunidad Cinqueña III, parroquia El Carmen.

De esta manera, el candidato de la Patria mostró su compromiso absoluto con la resolución de cada un de las situaciones y problemas expuestos por los docentes, estudiantes y demás representantes del sector.

“No vengo a escuchar lo que está bonito, lo que está bien, vengo a escuchar los problemas, las debilidades, la falta de atención”, aseguró.

Las primeras acciones, que surgen como resultado concreto de este encuentro, se centrarán en la rehabilitación de los centros educativos antes del reinicio de clases a principios de 2022 y la convocatoria a un congreso de la educación para el 15 de enero.

“La guerra económica es muy ruda, pero esas escuelas no son dignas, no están en condiciones para dar clases”, reflexionó.

Adicionalmente, el sector educativo podrá presentar sus propuestas para el diseño del programa de gobierno que Arreaza ha dispuesto para la discusión colectiva en la entidad.

“Para que mi plan esté escrito por el pueblo de Barinas y sean ustedes quienes hagan el plan de gobierno y no Jorge Arreaza con unos asesores caraqueños, esa no es la idea”, recalcó.

Docentes pasan a nómina del Ministerio de Educación

Por otra parte, el candidato anunció la decisión del Ejecutivo nacional de autorizar la transferencia a la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación de los docentes que dependen de la Gobernación de Barinas.

La medida fue solicitada por los educadores y acordada tras conversaciones con la ministra Yelitze Santaella y el presidente Nicolás Maduro.

Arreaza, finalmente, solicitó el apoyo de este sector para sorprender al mundo en las elecciones del próximo 9 de enero.

CCAI Barinas