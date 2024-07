Asamblea Nacional repudia ataques terroristas de la ultraderecha venezolana

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), se llevó a cabo un debate para repudiar los ataques de la violencia fascista y terrorista por sectores de la ultraderecha, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Reglamento Interior y de Debates del Parlamento venezolano.

La encargada de iniciar este debate, fue la diputada Tania Díaz, quien indicó que “está en marcha una gran campaña mediática internacional contra Venezuela, que está desestima la jornada impecable que logramos realizar el 28 de julio. Hay que llamar a las cosas por su nombre son terroristas”.

“Ellos (ultraderecha) siembran la duda del proceso electoral democrático, popular y hermoso. Hoy por hoy tenemos un presidente reelecto y se llama Nicolás Maduro Moros, el presidente de la paz”, destacó.

Señaló que “son personas fascistas y tenemos que decir ya basta, no podemos permitir que esto se imponga de nuevo en esta sociedad. Tenemos un futuro que nos ganamos, nos pertenece y no nos podemos dejar quitar el futuro por estas élites. No es fortuito que Elon Musk se haya pronunciado. Entendemos ahora el por qué mis camaradas”.

VTV