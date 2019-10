La Asamblea Nacional no podrá Designar integrantes del CNE

La sesión de la AN de este martes inició con una hora de retraso mientras la oposición completaba el quorum y culminó media hora después, debido a una suspensión intempestiva por parte de la directiva.

Sin someterlo a votación de la plenaria como es reglamentario, este martes el diputado Juan Guaidó decretó a la Asamblea Nacional en sesión permanente con el propósito de designar a los integrantes de una comité de postulaciones que evalúe los posibles nuevos integrantes del Poder Electoral, aún en conocimiento de que cualquier decisión sería nula por persistir en el desacato del Poder legislativo.

A pesar de que el tema no estaba en la agenda del día, se debatió desde los distintos puntos de vista. El diputado Julio Chávez, integrante del Bloque de la Patria, reiteró que si la AN persiste en su actual situación de desacato no puede tomar esa ni ninguna otra decisión, pues es nula ante los demás poderes.

Recalcó que el escenario correspondería, como establece el artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su numeral 7, que la Sala Constitucional nombre a los integrantes de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

Al respecto también se pronunció el diputado Francisco Torrealba, quien agregó que la Asamblea Nacional debería salir del desacato y una vez concretado su regreso a la institucionalidad, volver a las tareas legislativas.

La sesión parlamentaria de este martes 29 de octubre comenzó alrededor de las 11 y 20 de la mañana, con un fuerte retraso ocasionado por la falta de quorum en la bancada opositora y fue suspendida media hora después por el diputado Guaidó, quien convocó para el día siguiente en el contexto de una sesión permanente decretada por él.

Al respecto, Torrealba afirmó que la interrupción intempestiva de la jornada de trabajo obedece a que no había acuerdo en las fracciones de derecha, respecto a las designaciones para el Comité de Postulaciones que ellos propusieron incluir en la agenda.