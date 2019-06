Las condiciones electorales de Guaidó

Por: Richard Canan

Imaginemos por un momento que podemos ver la pantalla del modernísimo celular satelital del usurpador Guaidó, en uno de sus acostumbrados descuidos, cuando está con la boca abierta. Así logramos leer de reojo un WhatsApp que el tío Bolton le envía a su nada aventajado discípulo, el latoso diputado del partido de extrema derecha Voluntad Popular.

En dicho mensaje se lee textualmente: “Alerta, Alerta. Remisión de orden de operaciones aprobada por el jefe, el magnánimo presidente Trump”. La orden contiene claramente señalados los pasos que debe seguir Guaidó para apropiarse definitivamente de la silla del Palacio de Miraflores. Nada de diálogo o negociación, eso no es de demócratas. Alerta también que nada de compartir información con los otros partidos opositores, ellos son unos avariciosos, cuyas ambiciones personales e intereses empresariales han afectado negativamente la virtual “presidencia” del iluminado dirigente de Voluntad Popular.

Al final de las recomendaciones, escribe Bolton de su puño y letra (como las “5.000 tropas a Colombia”): White Dog chico, no te salgas del guión. Esta vez no falles. Sigue al pie de la letra todos los pasos. Repítelos incansablemente en todos tus discursos-parrilladas; en todas tus redes sociales y en los medios de comunicación contratados a tu disposición; e incluso repítelos en todos tus sueños y pesadillas.

Que también el fantasmagórico delegado que te representa en las impuestas conversaciones de Noruega y en cualquier otro lugar del planeta, repita con total fidelidad que, los demócratas de nuestra altísima eminencia rechazamos la vía electoral como mecanismo de solución política al acoso golpista que mantenemos en Venezuela. Todos tus asociados deben repetir hasta el cansancio que la única forma posible para que vayamos a elecciones en este país, es que se cumplan las siguientes condiciones:

1) Que sea totalmente renovada la directiva del Consejo Nacional Electoral, colocándose en la presidencia de la misma, a la excelentísima, iluminadísima e imparcialísima María Corina Machado, venezolana ejemplar, aliada preclara en la defensa de los intereses de clase de la logia conservadora. El resto de la directiva estará conformada por personal de nuestra mayor confianza y de elevadísima pericia técnica, provenientes de las filas de Sumate y del partido Voluntad Popular. Nota de Guaidó: esta condición es irrenunciable para iniciar las negociaciones.

2) Para realizar un “legitimo” proceso electoral, totalmente libre y democrático, el actual Presidente de la República deberá abstenerse de inscribirse como candidato en cualquier proceso comicial por los próximos 100 años. Esta misma condición aplica para todos los dirigentes y líderes de las fuerzas revolucionarias, incluyendo a los llamados “disidentes” que no van a poder lavar su oscuro pasado presentándose en la disputa electoral como si nada. Quedan todos por decreto inhabilitados y fuera de la contienda política. Nota de Guaidó: esta condición es indeclinable para participar en cualquier proceso electoral.

3) Para que este sea un proceso verdaderamente democrático, justo y equitativo, el Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los partidos revolucionarios del Gran Polo Patriótico quedarán inhabilitados para participar en cualquier proceso electoral. El nuevo Consejo Nacional Electoral vigilará de cerca el cumplimiento de la presente condición evitando el uso de cualquier franquicia política que pueda ser utilizada como caballo de Troya por las avispadas fuerzas revolucionarias. Nota de Guaidó: esta condición es irrenunciable para ir a cualquier proceso electoral.

4) Por último, y más importante que todas las anteriores, para lograr la correcta y pulcra participación de los verdaderos “demócratas” en los venideros procesos electorales, el nuevo Consejo Nacional Electoral tomará todas las medidas legales, técnicas y cibernéticas necesarias para evitar que los más de ocho millones de votantes afines a las fuerzas revolucionarias participen en cualquier proceso electoral. Nada de riesgos, amenazas, gazapos, ni sorpresas. Todos deben ser defenestrados del padrón electoral. Nota de Guaidó: esta condición es imprescindible para poder ganar cualquier proceso electoral.

Bolton también le recuerda a Guaidó que su mandato temporario está estrechamente vinculado a su condición de presidente de la Asamblea Nacional. Que debe apurarse en sus acciones golpistas, ya que ha pasado seis meses jugueteando entorno al poder y el próximo 5 de enero del año 2020 deberá entregar el coroto a cualquiera de las variadas aves carroñeras que sobrevuelan sobre su silla del Palacio Legislativo. Hay una larga lista de aspirantes. Mosca brother que te quieren joder, concluye Bolton en sus recomendaciones. Y aprovecha de jalarle las orejas diciendo, “deja de decir que vamos bien, aquí nada está chévere”. Bajo tu mando no hay avances concretos.

En el mundo imaginario de Guaidó no existen Chavistas. Cree que juega solo en el tablero de ajedrez. A sus jefes gringos les presentó una situación país irreal, un escenario falseado, haciéndoles creer que tenía el control de las principales fuerzas políticas, militares e institucionales. Todo era una quimera. Una farsa. La verdad es que al aguado Guaidó no le han cuajado ninguno de sus planes. Ni las acciones golpistas, ni las falsas pantomimas de que es un demócrata. Su verdadero metabolismo se ha expuesto, solo representa a una facción de la extrema derecha caracterizada por su insensatez, desatinos y torpezas. No existe fuerza popular que lo respalde y esa será su cruz y su corona de espinas: ver fracasar todos sus intentos de asalto del poder político.