Arreaza: Estamos llamados a ser formadores y a recuperar a los que se han alejado de la Revolución Bolivariana

El vicepresidente para las Comunas del Partido Socialista Unido de Venezuela, y enlace político por Barinas, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro hoy con las estructuras del partido en conjunto con la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) en Barinas, en donde participaron 250 militantes y además tres Consejos Comunales que ya fueron financiamientos por parte del Consejo Federal de Gobierno (CFG).

La reunión se desarrolló en El Cantón, capital del municipio Andrés Eloy Blanco.

Wilson Doria, organizador y militante del partido de la tolda roja destacó la organización que adelanta el Psuv en la entidad para atender las solicitudes y necesidades de las comunidades.

“Las mujeres de Barinas son muy organizadas y luchadoras. Estamos trabajando y caminando las calles para construir las Revolución. Este municipio ha recibido sus CLAP casa a casa como orientó nuestro presidente Nicolás Maduro y hemos logrado construir la Base de Misiones Andrés Eloy Blanco”, añadió Doria.

Por su parte, Arreaza, recordó que los ataques económicos, políticos y sociales que lidera la derecha en contra del pueblo venezolano han dejado como consecuencias situaciones por atender y dar seguimiento por parte de la Revolución Bolivariana. Además, destacó el compromiso del presidente Nicolás Maduro en dar atención en cada escenario.

“Nosotros solos no somos suficiente, el proyecto de la revolución del comandante Hugo Chávez incluye a los que son y no son chavistas, a todos. Seguramente aquí -más de uno- tiene a un familiar o conocido que no quiere votar o no a votado, o que ha votado por la derecha, eso sucede porque no hay conciencia, es por ello que tenemos que ser formadores y proteger a la Revolución Bolivariana”, puntualizó el líder político.

En esta línea, el también Ministro para las Comunas aseguró que mediante la unión el estado Barinas seguirá creciendo en todos sus aspectos. “Por más problemas que existan tenemos que estar unidos y serán testigos de la recuperación del estado”.

De este modo, aseguró que el Gobierno atenderá a los municipios de Barinas y que han sido afectados por la guerra económica que enfrenta el país. “Cuenten con el apoyo de su partido, Venezuela se está recuperando”.

