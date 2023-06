APURE | Elorza se desbordó de alegría revolucionaria

Prensa PSUV Apure.- La Tierra que tanto amó Hugo Chávez, Elorza, se unió en una actividad masiva en apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros y en contra del bloqueo. La actividad contó con la participación del Poder Popular representado en los jefes de UBCh, líderes de comunidad, jefes de calle, quienes con alegría se concentraron en la calle principal de Elorza, capital del municipio Rómulo Gallegos, y se movilizaron hasta el Rincón del Veguero.

La actividad fue dirigida por el enlace político estadal del Partido Socialista Unido de Venezuela y gobernador Eduardo Piñate, quien fue acompañado por Pedro Castillo, enlace municipal, así como también equipo político estadal, municipal y parroquial de la tierra de Lauro Carrillo «El Canoero Mayor».

En este sentido, durante su discurso al pueblo el jefe político Eduardo Piñate, reconoció el valor y fortaleza del pueblo revolucionario venezolano: «Desde hace ya una semana y pico, la dirección Nacional del partido tomó la decisión de salir a la calle una vez más, nuestro partido, nuestra Revolución, es una Revolución donde los dirigentes, donde las fuerzas de vanguardia, debemos estar en la calle con nuestro pueblo».

«Nosotros, un país que se levanta en medio de la agresión económica política, social, ideológica, cultural, militar incluso como pueblo que nos levantamos, tenemos todos los días que estar en la calle, porque a la agresión del imperialismo, la agresión de la oligarquía se le enfrenta es así, con el pueblo en la calle como estamos haciendo los venezolanos, las venezolanas», aseveró Piñate.

A su vez, indicó que el legado del Comandante Chávez está más vigente que nunca, «Lo aprendimos con el Comandante Hugo Chávez, hemos luchado más de 24 años en esta batalla desde que llegó Chávez a la presidencia de la República y el pueblo se hizo poder a partir de ese momento», agregó, «Hemos enfrentado de todo, golpes de estado, sabotajes petroleros, sabotajes el sistema eléctrico, las llamadas guarimbas, que no es otra cosa que foquito urbano, intento de asesinato del presidente, intentos de invadir el país, el intento de rendirnos por hambre por parte de ellos y no han podido con nosotros y no van a poder efectivamente, no han podido y ni podrán», aseguró.

Durante la actividad, se destacó la importancia de la unidad del pueblo venezolano en la defensa de la soberanía del país y en contra del bloqueo y las sanciones impuestas por el imperialismo, asimismo resaltó la conciencia política del pueblo, «Nosotros tenemos un con conciencia política revolucionaria, un pueblo organizado y que cada día se organiza más, un pueblo que está unido en torno a Chávez, en torno al programa socialista de la Revolución Bolivariana y en torno al Presidente Nicolás Maduro.» Finalizó.