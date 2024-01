Apure | Eduardo Piñate rechazó los planes de subversión y golpe de Estado de la extrema derecha

Durante una rueda de prensa realizada hoy, el enlace político del PSUV y Gobernador Bolivariano del estado Apure Eduardo Piñate, expresó su apoyo incondicional al Presidente Nicolás Maduro ante el reciente intento de Magnicidio y Golpe de Estado en el país.

El Gobernador Piñate destacó que, antes de entrar en la campaña en defensa del Esequibo, ya se había anunciado la construcción de las Unidades Populares para la Paz (UPAZ) en todo el país, incluyendo el estado Apure. Resaltó que estas unidades se encuentran en proceso de construcción y permiten garantizar que eventos y planes como este no tengan éxito. Además, mencionó la movilización política y de masas que están llevando a cabo, así como el apoyo a la comunidad junto con el partido y la organización popular. Aunque no pareciera que estos planes tengan un impacto directo en el estado Apure, se mantienen alerta y combatiendo grupos delincuenciales, mafias y narcotráfico. El Gobernador enfatizó la importancia de no descuidarse ni confiarse y estar alerta permanentemente.

Por otra parte el líder político también hizo referencia a los constantes intentos de golpes y agresiones que ha enfrentado el país desde febrero de 2019. Destacó que estas acciones forman parte de una agresión multifactorial contra el pueblo venezolano y la revolución bolivariana. Sin embargo, resaltó que todas las conspiraciones han fracasado y han sido develadas. Criticó que estos planes no toman en cuenta la fuerza del pueblo y consideró que los conspiradores subestiman la realidad y se basan en fantasías. Aseguró que el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro son los únicos capaces de garantizar la paz y estabilidad política en Venezuela. Anunció que se llevarán a cabo marchas y movilizaciones populares para defender la paz y felicidad del pueblo venezolano. Además, afirmó que habrá elecciones presidenciales este año en Venezuela, de acuerdo con la Constitución.

El Gobernador Piñate resaltó la importancia de ser garante del cumplimiento de lo establecido en la Constitución Bolivariana, la cual fue votada, ratificada, consultada y aprobada por el pueblo en referéndum. Mencionó que se acerca el «Febrero Rebelde», un mes de conmemoraciones importantes para la revolución bolivariana. Anunció que el 2 de febrero se celebrará el 25º aniversario de la revolución bolivariana y habrá movilizaciones en todo el país, incluyendo el estado Apure. También mencionó otras fechas relevantes como el nacimiento de Zamora, el 4 de febrero (insurgencia militar de 1992) y el 27 y 28 de febrero de 1989 (punto de ruptura del régimen político puntofijista). Destacó la importancia de defender la revolución bolivariana y los intereses del pueblo.

El Gobernador Eduardo Piñate reafirmó su compromiso con la defensa de la revolución bolivariana y el apoyo al Presidente Nicolás Maduro en estos momentos de intentos de Magnicidio y Golpe de Estado. Hizo un llamado a la unidad del pueblo venezolano y a mantenerse alerta ante cualquier intento de desestabilización. Finalizó la rueda de prensa invitando a la ciudadanía a participar en las movilizaciones y actividades programadas para conmemorar el «Febrero Rebelde» y defender la paz y felicidad del pueblo venezolano.