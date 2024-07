Ángel Tortolero: La derecha quiere acabar con el Estado y por eso pretende recurrir a la violencia

Prensa PSUV Aragua .- La derecha venezolana quiere acabar con el Estado Revolucionario que garantiza al pueblo, atendiendo el mandato de nuestra constitución, la atención a sus necesidades básicas y por eso pretende recurrir nuevamente al expediente de la violencia para evitar que se den las elecciones del próximo 28 de julio, analizó el integrante de la Vicepresidencia de Asuntos Internacional Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ángel Tortolero.

«La derecha siempre será violenta. Y cuando hablo de la derecha no sólo me refiero a la ultraderecha, me refiero a todos los opositores que, por acción directa u omisión son responsables de las actuaciones criminales de este conglomerado de venezolanos que no entiende que el pueblo cambió para siempre», señaló a la vez que resaltó que la oposición no cuenta con el respaldo popular necesario para conquistar una victoria electoral.

En este sentido, el también comisionado de asuntos internacional del PSUV en Aragua enfatizó que la reciente denuncia de grupos paramilitares colombianos de que opositores venezolanos intentaron contactarlos para generar hechos terroristas en el país, dejan al descubierto que la derecha no cuentan con un plan, un proyecto, que sustente sus aspiraciones electorales, por lo cual se ven en la obligación de recurrir al libreto de sembrar el caos en el país.

Asimismo, señaló que la mejor acción que puede tomar el pueblo para frenar estos planes violentos es salir, el próximo 28 de julio, a votar masivamente por el candidato de la Patria, Nicolás Maduro Moros quien es el único que puede garantizar la paz, la tranquilidad, el sosiego y el progreso del país.