AN se declara en sesión permanente para designación de rectores del CNE

Durante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) se acordó por unanimidad, declararse en sesión permanente hasta designar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE). El presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez indicó que, “aunque no se ha presentado balance de gestión del primer periodo de sesiones ordinarias de 2023, que culminó este martes, el Parlamento continuará en labores”.

#15Ago || Queda aprobada por unanimidad la declaratoria de Sesión Permanente a partir de la presente fecha. pic.twitter.com/RnUEAAFFmR — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) August 15, 2023

En este sentido, invocó el artículo 60 del Reglamento Interior y de Debates de la AN, que establece la declaración de sesión permanente, ante la necesidad de la materia pendiente. “Tenemos un trabajito pendiente, de aquí no nos vamos hasta que no escojamos al nuevo Consejo Nacional Electoral”, expresó Rodríguez.

Vale recordar que, recientemente el Comité de Postulaciones Electorales, entregó a la directiva de la Asamblea Nacional el listado definitivo de los 104 ciudadanos elegibles para ocupar los cargos de rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral.

El presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello, expuso que durante 56 días de trabajo se cumplieron todas las fases exigidas por las leyes para el desarrollo del proceso.

Agradeció a los 21 integrantes del comité por la ardua tarea que realizaron para evaluar a los aspirantes y resaltó que en adelante la AN tendrá un lapso de 10 días para escoger, de la lista presentada, a los cinco rectores principales y a los 10 suplentes.

VTV