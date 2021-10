Con amor y esperanza vecinos de Las Tunas recibieron a Hanthony Coello

Prensa PSUV Mariño NE.- El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico a la Alcaldía del municipio G/J Santiago Mariño, Hanthony Coello, realizó un recorrido de amor y esperanza por el sector Las Tunas de Genovés; actividad que se llevó a cabo bajo el máximo cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

El encuentro del abanderado de las fuerzas revolucionarias en la jurisdicción marinera se desarrolló en un casa a casa, donde fue bienvenido con entusiasmo. Los habitantes escucharon sus propuestas y planteamientos, e intercambió sentimientos e inquietudes.

«Seguimos visitando cada rincón de esta tierra marinera, tocando corazones y llevando el mensaje de esperanza a nuestra gente; tan golpeada por el bloqueo y la pandemia; no desmayaremos en luchar por cada uno de ellos, es una promesa hecha como hijo del comandante Chávez. Nuestra misión es estar al lado de nuestro pueblo batallando juntos, atender cada situación, la tarea no es fácil pero no imposible, Chávez nos enseñó a dar todo por el pueblo y es lo que estamos haciendo acá en Mariño», expresó el candidato revolucionario.

Juntos Hacemos Más

Hanthony Coello agradeció la confianza que el pueblo mariñense ha depositado en él, por lo que se comprometió a trabajar todos en unidad para lograr mantener la revolución en esta jurisdicción el 21N, resaltando que juntos hacemos más.

El candidato psuvista también se ha desplegado en Asambleas Comunitarias por las comunidades de Campomar, Villas de Palguarime, Guaraguao, Vicente Marcano y La Isleta II. Asimismo participó en un encuentro con los voceros y voceras de los Consejos del Poder Popular de Pescadores y Acuicultores del municipio costero.

“Solo el pueblo unido jamás será vencido, este 21 de noviembre lograremos una contundente victoria junto a nuestro pueblo, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela», culminó Coello.