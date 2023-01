ALBA-TCP rechazó la violencia exacerbada contra el pueblo de Palestina

A través de un comunicado, la secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) rechazó la violencia impulsada por las fuerzas de israel contra el pueblo de Palestina.

«La Alba-TCP condena enérgicamente el asesinato de nueve palestinos quienes fallecieron por disparos de las fuerzas de ocupación durante un asalto en Yenín y su campamento en la mañana de hoy», detalla el comunicado.

Así mismo, la organización destacó su solidaridad con el pueblo y Estado de Palestina ante estos hechos tan lamentables que ponen de luto a una nación entera, en este sentido ratificó que esto es una muestra más del irrespeto a los derechos humanos por la parte sionista.

The ALBA-TCP Executive Secretariat strongly condemns acts of violence in Palestine. pic.twitter.com/fQHn01BZzU

