Actividades económicas en Venezuela registraron un aumento en el período enero-septiembre 2022 (+BCV)

Las actividades económicas en Venezuela registraron un aumento en el período enero septiembre 2022, según la información publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

En ese periodo actividad petrolera registró un crecimiento puntual de 27,09% al integrar los aumentos observados de 37,69% en el primer trimestre, de 37,55% en el segundo y 8,48% en el tercero. El significativo incremento del VAB de la actividad petrolera iniciado en el tercer trimestre de 2021 obedece, principalmente, a la recuperación de la capacidad de producción de crudo, a través de la gestión directa y de las empresas mixtas.

Por su parte, variación puntual del componente no petrolero fue de 14,49%, con crecimientos de 10,75%; 17,93% y 14.84% en los tres trimestres que lo integran. El incremento señalado responde a las evoluciones positivas que se observaron en la mayoría de las actividades no petroleras: manufactura (39,61%), transporte y almacenamiento (54,35%), comercio (25,28%), servicios del gobierno general (12,08%), electricidad y agua (3,23%) y comunicaciones (0,36%).

Estos crecimientos resultan de la conjunción de lo observado en cada uno de los tres primeros trimestres del año, tal como se muestra a continuación. En el primero: transporte y almacenamiento (44,40%), manufactura (32,71%), comercio (21,33%), servicios del Gobierno general (10,81%), electricidad y agua (3,26%) y comunicaciones (0,28%). En el segundo: construcción (149,50%), manufactura (52,17%), transporte y almacenamiento (83,40%), comercio (31,21%), servicios del Gobierno general (11,09%), electricidad y agua (3,45%), comunicaciones (0,15%). En el tercero: transporte y almacenamiento (39,60%), manufactura (33,90%), construcción (27,12%), comercio (22,95%), servicios del Gobierno general (14,05%), electricidad y agua (2,95%), comunicaciones (0,59%).

En cuanto a la oferta agregada registró un incremento puntual de 16,68% para el período Enero-Septiembre de 2022, con crecimientos de 18,99% en el primero; 20,91% en el segundo y 11,16% en el tercer trimestre de 2022.

El incremento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el período Enero-Septiembre (17,73%) estuvo acompañado de un aumento en las importaciones (11,43%). Visto por trimestres, las importaciones de bienes y servicios crecieron en 27,19%; 9,24% y 1,15%, respectivamente.

Con relación al aumento puntual de 16,68% de la demanda global en lapso Enero-Septiembre, éste responde al incremento de la demanda agregada interna (12,76%), con parciales de 5,56%; 25,62% y 8,73% en el primer, segundo y tercer trimestre del año, respectivamente, resultado que viene explicado por una recuperación de 13,93% en el gasto de consumo final privado entre Enero-Septiembre (17,59% en IT; 16,54% en IIT y 8,59% en IIIT), de 9,48% en el consumo final público (10,83 en IT; 10,07 en IIT y 7,90% en IIIT) y de 32,57% en las exportaciones (94,14% en IT; 6,01% en IIT y 20,83% en IIIT).

Adicionalmente, la formación bruta de capital registró un incremento de 20,99% (11,17% en IT; 42,93% en IIT y 17,02% en IIIT), con respecto al mismo período del año anterior.

