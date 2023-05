A dos años: Honor y Gloria al general valiente Jorge Luis García Carneiro

A DOS AÑOS… HONOR Y GLORIA AL GENERAL VALIENTE Y LEAL DEL PUEBLO, G/J JORGE LUIS GARCÍA CARNEIRO

DESCARGUE AQUÍ EL ESCRITO EN HONOR AL GENERAL CARNEIRO: https://wp.me/plhwe-8PJ

«… Irse de esta vida y haber cumplido con ella es cambiar de paisaje, es unirse al Ejército de los cielos, es ir al encuentro del señor. Desprenderse de un ser querido, un ser excepcional como García Carneiro es un golpe duro Nos queda elevar nuestra vista al cielo y pedir a Dios que nos llene de luz y bendiciones, nos queda recordar las alegrías que nos dieron en vida; García Carneiro es el General de la valentía, del arrojo y la firmeza. Es el General de la Revolución»,

NICOLÁS MADURO

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA

“El General Jorge Luis García Carneiro siempre le cumplió al Comandante Chávez y a su pueblo, el gobernador Carneiro ya no solo es del pueblo de La Guaira, sino de toda Venezuela. Su capacidad de trabajo y empuje es reconocido por propios y extraños. La tristeza que embarga a la población venezolana debe ser la fortaleza para no dejar caer la labor de García Carneiro. Hay que seguir construyendo la Patria bonita que él ayudó a construir, su vida no fue en vano, la Patria lo recuerda con amor. Hermano Jorge Luis dejaste un legado y aquí estamos para defenderlo”,

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA

Mi querido General Jorge Luis García Carneiro al día siguiente que ganó las elecciones como gobernador, me llamó y me dio el inmenso honor de que lo acompañara en la gestión que tendría por delante, él venía de ser ministro del gabinete del Comandante Chávez. Fue, repito, un inmenso honor y aprendí demasiado por su incansable manera de trabajar con, para y por el pueblo para resolver los problemas en su estado. Fue una gran experiencia que jamás olvidaré. Hace dos años fue a descansar en ese mundo celestial, pero sé que sigue con nosotros, con quienes lo respetamos y queremos, sigue con su pueblo, cuidándonos, guiándonos. Nuestros hermanos de La Guaira, el Gobernador José Terán, el Alcalde José Suarez y toda su hermosa gente mantienen vivo su legado. GARCÍA CARNEIRO ES ETERNO Y VIVE ENTRE NOSOTROS PARA ACOMPAÑARNOS EN LA LUCHA Y VICTORIA NECESARIA

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO