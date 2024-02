2009: El Pueblo dijo sí a la enmienda constitucional

El 15 de febrero de 2009, el pueblo venezolano le dijo «Sí» a la propuesta de enmienda constitucional que ampliaba su derecho a la elección y la participación, y que abrió el camino para que el Comandante Supremo Hugo Chávez, alcanzara su tercera victoria en la elección presidencial del 7 de octubre de 2012.

Con 6 millones 310 mil 482 votos (54,85%) las fuerzas revolucionarias aprobaron la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230, con el fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua.

Tras conocerse los resultados el Comandante Supremo Hugo Chávez, dio su magistral discurso donde dictó la proclama que signaría su vida.

«Hoy ustedes me han comprometido ya para toda la vida, por eso aquí en el balcón del pueblo quedo consagrado por entero a la batalla, para seguir solucionando los problemas del pueblo y para que sigamos levantando la Patria, así lo juro, me consagrado desde hoy, ¡mucho más plenamente!, mucho más por entero a la construcción de la Venezuela nueva. Y como dijo San Pablo, me consumiré en el camino y me consumiré gustosamente, porque el pueblo lo merece y porque en verdad como se los digo, yo no me pertenezco yo le pertenezco al pueblo de Venezuela.»

Hugo Chávez, 15 de febrero de 2009

