2003: El Comandante Chávez celebró triunfo del Pueblo ante el sabotaje petrolero

«Creyeron que Chávez no aguantaba el paro, claro es que ellos siguen equivocándose porque no es Chávez, ellos personalizan algo que no es personalizable, esto no es un hombre, aquí lo que hay es un pueblo con dignidad, aquí lo que hay es un colectivo dando una batalla, como nunca antes en un siglo en Venezuela, nunca antes había un pueblo tan fervoroso, un pueblo tan conscientes», enfatizó el Comandante Supremo.