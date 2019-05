Maduro: El imperialismo norteamericano arrecia con agresiones financieras contra Venezuela

Prensa PSUV.- El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro manifestó que el país ha sido objeto de una guerra de carácter no convencional por parte de las principales potencias del mundo, pues el imperialismo norteamericano ha arreciado con las agresiones financieras y comerciales. Asimismo, denunció el robo de la empresa estatal internacional Citgo, por parte del Gobierno de Donald Trump.

“Más de 30 mil millones de dólares nos han congelado o robado, empezando por Citgo, la empresa petrolera de Venezuela en Estados Unidos, ¡nos la robaron! Más de 88 toneladas de oro que le pertenecen al BCV (Banco Central de Venezuela), han sido congelados en Londres”, agregó.

También sostuvo que buques con productos complementarios de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no pudieron salir de los puertos rumbo a Venezuela, como parte de la persecución a los alimentos que sostiene el imperio estadounidense. Sin embargo, “encontraremos la solución” aseguró.

Alertó sobre el saboteo de 10 embarcaciones con suministro de gasolina dirigidos hacia Venezuela, como parte de las acciones injerencistas que pretenden asfixiar económicamente al país.

“Es una guerra brutal y nosotros logramos sobreponernos, cuando no nos roban el dinero nos persiguen los barcos, 10 barcos fueron saboteados para que no llegarán a costas venezolanas, los barcos que tenían los Clap fueron saboteados y no dejaban que salieran de puerto, es una tortura al pueblo“, dijo.