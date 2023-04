«Valiente, desprendido y leal», así recordó Diosdado Cabello a Eliezer Otaiza

Prensa PSUV.- A nueve años del vil asesinato del revolucionario Eliezer Otaiza, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, lo recordó como un verdadero hombre valiente, desprendido y leal.

«Me encontré con Eliezer Otaiza en nuestra amada AMV, ahí conocimos al Comandante Chávez, nos hicimos soldados de la Patria, Otaiza un valiente, un compañero, desprendido, leal», indicó Cabello a través de sus redes sociales.

Asimismo, destacó su compromiso con la lucha revolucionaria en el país y los principios bolivarianos.

«Un día fue al IUPFAN y me dijo hermano se que estás metido en una vaina, no me dejes por fuera. Hasta la Victoria Siempre Hermano, Nosotros Venceremos!!», expresó Cabello.

En diciembre de 2013, el pueblo eligió a Eliezer Otaiza, como concejal por voto lista en el municipio Libertador de Caracas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), luego presidió la Cámara Municipal.