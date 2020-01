Tania Díaz: La pretensiones imperialistas no van a socavar la Revolución Bolivariana

Prensa PSUV.- La vicepresidenta de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Tania Díaz precisó que el Encuentro Internacional Antiimperialista “por la vida, la soberanía y la paz”, llevará un mensaje claro a los EE.UU, de resistencia, de lucha y de fortalecimiento de la Revolución Bolivariana ante las pretensiones imperialistas.

“Nosotros estamos organizándonos para que ese encuentro, que va a decirle a Donald Trump, que sus pretensiones imperialistas no van a socavar no solo la Revolución Bolivariana, sino que no van a socavar los principios soberanía, autodeterminación y defensa que tienen los pueblos latinoamericana”, manifestó Tania Díaz.

Desde el Congreso Bolivariano de Los Pueblos, Díaz invitó a todos los venezolanos a participar en las diversas actividades culturales y debates políticos, que se desarrollarán en los espacios abiertos del teatro Teresa Carreño y en la plaza de Los Museos, donde habrá acceso libre.

Asimismo, extendió sus felicitaciones al PSUV, tras el éxito alcanzado en las jornadas de carnetización de pasado fin de semana, por lo que exhortó a la nueva militancia a sumarse a la movilización que se llevará a cabo el jueves 23 de enero.

Díaz precisó que esta movilización alzará “las banderas de la unión, las banderas de la unión consciente, de la unión cívico-militar”.