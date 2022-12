PSUV celebró junto a estructura de base XVI aniversario de su creación 

Prensa PSUV//Wilman Verdú//.- La tarde de este jueves, el Partido Socialista Unido de Venezuela, celebró junto a sus estructuras de base los 16 años de haber sido fundado por iniciativa del Gigante Hugo Rafael Chávez Frías.

En el acto, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, hizo un recuento histórico del como nació el PSUV, y al respecto dijo: «Chávez no improvisaba». Contó que como grupo, venían de los cuarteles como ejército pero, después de diversos cambios de nombre y al sumárseles grupos, partidos y actores civiles «el comandante Chávez dijo me voy a las catacumbas del pueblo para la conquista del poder».

Cabello aseguró que antes de la Revolución, «veníamos de una izquierda sin vocación por el poder, con compañeros extraordinarios, pero se conformaban los partidos de izquierda con el 5% de los votos, mientras AD y Copei, se repartían el poder».

Durante el recuento histórico sobre la evolución desde los orígenes hasta lo que ha llegado a ser el Psuv, dijo Cabello, que «el presidente Chávez, comenzó su preocupación por el partido. Nos llenamos de personas que no representaban un verdadero movimiento popular y el comandante decide después de ganar las elecciones del 2006, consolidar la unidad en un solo movimiento, primero hablo de partido único, y después el mismo Chávez propone que sea Unido. Partido Socialista Unido de Venezuela».

«Ese es un partido que ha trascendido los intereses personales y de grupos. Este es el partido que el comandante Chávez siempre soñó» aseguró Cabello.

Explicó que es tal el poder de las bases del partido que «Si algún jefe de calle no lo está haciendo bien, tocaría hacer una nueva elección para reemplazarlo, pero, si más arriba alguien no lo está haciendo bien, las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), puede solicitar su destitución». «Quienes estén allí, están sometidos al escrutinio de los jefes de calle» y afirmó dirigiéndose a las bases: «Este partido se fortalece cada día con la constancia y el espíritu de ustedes».

En cuanto a las tareas dijo: «Ganar las elecciones es una tarea fundamental, tenemos que ir a la búsqueda de los que andan disgustados, hay que hacer un mapa de la comunidad y Ubch, y ubicar a quienes están descontentos para abrazarles y traerles de vuelta».

Recordó Cabello que como Revolución «Jamás hemos discriminado a nadie por ninguna razón y un ejemplo es que cuando el Presidente Maduro encontró las vacunas contra el COVID, estas fueron para todas y todos quienes las necesitaban, lo mismo ocurre con el Clap; no se lo vamos restregar a nadie, pero tenemos moral para tocarle la puerta a quien sea».

Instó a trabajar por mayor inclusión e informó que por orden del Presidente Maduro, todos los niños deben entrar en el sist6erma escolar

En el mismo orden de las tareas afirmó: «Nosotros vamos a un proceso electoral para ganar, para que la revolución siga».

Sobre las bondades y fortalezas del PSUV, dijo: «La estructura y militancia del Psuv no la tiene nadie, la calidad de las personas que conforman el partido no la tiene nadie», «Las elecciones hay que ganarlas, eficiencia política y calidad revolucionaria, hay que ser eficiente políticamente y las estructuras del partido son para sumar la mayor cantidad de fuerzas, preparémonos para esa batalla, que no quede nadie por fuera»

«Ganar las elecciones es una tarea, y consolidar el socialismo y la revolución es la tarea mayor», concluyó.