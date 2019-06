Presentan pruebas de planes desestabilizadores de la derecha con respaldo extranjero

Prensa PSUV.- Este miércoles, el Vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez mostró ante el mundo una serie de pruebas entre audios y videos, donde se deja ver los planes desestabilizadores de la oposición venezolana con respaldo extranjero.

Rodríguez, explicó que estas series de evidencias fueron recopiladas luego de la puesta en marcha de una operación de inteligencia que encabezaron diversos miembros de la fuerza Armada Nacional Bolivariana, durante 14 meses.

“En esas videoconferencias, habían oficiales patriotas de FANB, que arriesgando la vida desarrollaron una operación de inteligencia que permitió develar todos los aspectos de este Golpe. Son más de 56 horas de videoconferencias”, expresó Rodríguez.

En el despliegue de esta operación, también se pudo conocer sobre los planes golpistas de la oposición, los cuales contemplaban disturbios, explosiones, bombardeos, con lo que se planteaban acorralar al Gobierno nacional y así justificar una intervención desde el extranjero.

“Lo que no sabía (Iván) Duque, lo que no sabía (Sebastian) Piñera, lo que no sabía (Juan) Guaidó, es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a estas operaciones desde hace 14 meses”, indicó Jorge Rodríguez.