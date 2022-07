LEA Y COMPARTA: Discurso de Diosdado Cabello desde el Cuartel de la Montaña

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rindió homenaje al Comandante Hugo Chávez desde el Cuartel de la Montaña, a propósito de cumplirse 68 años del nacimiento del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez a quien calificó por palabra y obra como un héroe de nuestro tiempo.

Durante la actividad que forma parte de los actos conmemorativos del nacimiento de Hugo Rafael Chávez Frías, el dirigente psuvista ofreció sentidas palabras donde recalcó la necesidad de mantener vivo el legado del Comandante Supremo.

A continuación discurso íntegro de Diosdado Cabello en el Cuartel de la Montaña:

Venir aquí y recordarlo dándole la vuelta a Venezuela, abrazando los niños, recibiendo el parte de un soldado, escuchando a los enfermos, sembrando, cosechando, cantando, bailando con alegría.

Muchachos, muchachas, de la juventud -(JPSUV)- que están acá, éste es el Chávez de ustedes, el de nosotros, el que nos ha traído hasta aquí que nos mantiene aquí y que siempre estará junto a nosotros. Yo le digo a la gente que se siente cansada, que siente ganas de renunciar, que tenga algún tipo de pesadez, véngase al Cuartel de la Montaña y háblele aquí a Hugo Chávez, exprésele sus temores, exprésele sus quejas y seguro va a escuchar a Hugo Chávez decir: levántate muchacho, levántate muchacha y sigue adelante, siempre con (Simón) Bolívar al frente.

Recuerdo que le contaba a mi hijo Tito que el primer cumpleaños del Comandante luego de su partida fui a Sabaneta y llegué así, tal cual en la la raya, en slide y él estaba allá con Darío, estaban cantando el cumpleaños y llegué yo allí, y como son las contradicciones propias de la vida de celebrar con él que no está con nosotros físicamente, pero que sabemos que está en el corazón de todos nosotros de todos nosotros muchachos y muchachas porque Chávez nos guía y debe guiarnos siempre y, debemos rescatar y ser predicadores de la palabra, el verbo y la acción de Hugo Chávez -sí se puede usar el término-, por donde nosotros estemos, porque para algunos resulta muy fácil querer desprenderse de nuestros orígenes, así como nosotros soldados del 4 de febrero, nuestros orígenes estaban con Bolívar, Zamora, con Simón Rodríguez, esta Revolución tiene en su origen hecho hombre con nosotros en estos tiempos: a Hugo Chávez.

Hugo Chávez nos va acompañar siempre. A mí me gusta recordarlo por donde pasábamos, estábamos con su sonrisa, con su picardía de llanero, con su amistad, con su querencia, con sus dolores, con sus quejas, con sus reclamos siempre valederos y ejemplarizantes, Chávez nunca lo llamaba a uno a las tres de la mañana para decirle lo estás haciendo muy bien, era para decirle hay fallas aquí o allá y en ese tiempo hubo gente que se fue, desertó, no estaban claros no tenían claro el camino y pensaban que esta iba ser una batalla como cualquier otra, no, aquí nosotros nos estamos enfrentando al imperio más poderosos de todos los tiempos y estamos obligados a levantar con Bolívar y Chávez, la banderas antiimperialistas, no es guion, una lección aprendida y para que para esta Revolución esté vigente y pueda triunfar, debemos conservar nosotros nuestros profundo origen antiimperialista, ese origen que nos hizo salir ese 4 de febrero (1992), no contra los gobiernos de turnos sino contra quienes gobernaban aquí verdaderamente que era el imperio norteamericano, y que los ha traído a ustedes, muchachos, muchachas, compañeros a seguir esta batalla.

El que se va físicamente como se fue el Comandante Chávez se va con todos los honores, todas las glorias, de un gran compañero, los que se van traicionando, se van con el desprecio de los pueblos. En Hugo Chávez tenemos nosotros nuestro propio héroe, para nosotros que Superman ni que nada, para nosotros es Hugo Chávez el que nos guía y está al frente. Muchachos y muchachas sigan el ejemplo de Chávez, vénganse para acá cuando tengan dudas y sigamos siempre unidos ante cualquier circunstancia, ‘la unidad de los patriotas’, vino el comandante a darnos esa orden, ‘unidad, lucha, batalla y victoria’, pero también dijo unidad de los patriotas y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestros soldados, unidos soldados y Pueblo. No permitan que nadie venga a masajearle el ego, que nadie venga sugerirle cosas, el que venga con esas intenciones debemos mandarle, como decía el Comandante Chávez, bien largo al carajo porque esta Revolución tiene un destino y es el futuro feliz de los hombres y mujeres de esta Patria.

Yo quería pasar por aquí un ratico, aquí estuvimos como dos o tres veces, pero queríamos pasar un ratico para saludar a mi Comandante, estar aquí, sentirlo cerca y cargarme de la energía de Hugo Chávez; esa energía que nos da todos y a todas para seguir luchando ante cualquier circunstancia y cualquier adversidad.

No hay otro destino, el destino es la victoria Popular, la victoria de la Revolución y pase lo que pase, ¡nosotros venceremos!

Buenas noches, cuídense mucho muchachas y muchachas y ¡que viva Chávez!

