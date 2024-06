Jorge Rodríguez: Hemos encontrado un 1×10 de verdad con su poderosa maquinaria

Prensa PSUV/MV.- Desde el estado La Guaira, el Coordinador General del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, Jorge Rodríguez expresó que actualmente, el Comando de Campaña posee estatus e información que ratifica el éxito de la organización de la poderosa maquinaria electoral, que es el 1×10, actualmente reforzado por los movimientos sociales y convertido en el 1x10x7.

“Hemos encontrado, que es un 1×10 de verdad con su poderosa maquinaria, que es la gente con su teléfono, que es la gente que vive, en donde dice, que vive, qué es la gente que es llevada a sus UBCh y hasta el centro de votación”, dijo Rodríguez.

Asimismo, señaló que no indicarán cifras exactas, pero es una información real y por ello los apellidos están preocupados, ya que sus cuentas no les permitirán vencer al candidato de la patria, “No vamos a decir el número de cuánto van en el uno por diez, y les digo algo, aquí en la costa, está Pedro Infante, que es vicepresidente de Organización del Partido Socialista, y es el encargado del proceso organizativo del uno por diez, junto con Diosdado Cabello y Francisco Ameliach… Y nosotros auditamos, no les diremos como porque no le vamos a dar armas al enemigo”.

Finalmente, destacó que la jornada del pasado domingo 9 de junio, permitió la integración de distintos sectores, para fortalecer la maquinaria con cada movimiento que crea en la Revolución Bolivariana, “Además, de ese uno por diez que estuvo conformado hasta el día domingo, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y su poderosa maquinaria, se le suma a los CLAP, se le suma a las comunas, los consejos comunales, las bases de misiones, le suma a los movimientos sociales, las mujeres, los cultores, los jóvenes, los obreros, los pescadores, las pescadoras”.

“Y como esta es una Revolución que, por primera vez en 200 años, reivindicó las luchas de nuestros abuelos y abuelas originarios, se incorporó el movimiento indígena de Venezuela”, concluyó.