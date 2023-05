Jorge Rodríguez: Dinorah Figuera paga nóminas de exdiputados y activistas de oposición con recursos de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Jorge Rodríguez, denunció este domingo que la oposición en el exilio representada por Dinorah Figuera, administra ilegalmente recursos de Venezuela en el exterior para pagar nóminas de los ex diputados de la AN de 2015 y de los activistas políticos de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular.

“Dinorah Figuera dijo que ella tenía facultades constitucionales para administrar los recursos de Venezuela en el exterior, 364 millones de dólares. ¿Y de allí que están haciendo? están pagándole a los ex diputados, a los que ellos llaman héroes de la salud, que no son médicos ni enfermeras, son activistas políticos de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular. Nosotros tenemos las nóminas, les pagan 1.000, 2.000 y hasta 3.000 según el nivel de cercanía con la dirigencia de ese sector a estos ex diputados” expresó.

Jorge Rodríguez, quien fue entrevistado este domingo en el programa “Abriendo Puertas” conducido por la periodista Margarita Oropeza y transmitido por Venevisión, aseguró que a estas personas les pagan por vía criptomonedas y en efectivo con el dinero que se han robado y que le pertenece al pueblo de Venezuela, de los dividendos de Citgo, de los 364 millones de dólares que graciosamente le otorgaron a Dinorah Figuera.

“No se contentan con todo lo que se robó Guaidó, que es una cantidad impresionante. En los anales de la historia política de Venezuela quedará como la mayor compilación de robo que haya conocido nuestra historia, porque Guaidó sin ningún tipo de mecanismos constitucionales, porque no era presidente nada, administraba un presupuesto, les daban recursos todos los meses”, dijo.

Aseguró que a estos ex diputados y activistas políticos se les aplicará la Ley de Extinción de Dominio ,recién aprobada por el Parlamento Nacional, un instrumento legal que le permite al Estado recuperar rápidamente todos aquellos bienes mal habidos por parte de los corruptos para así ponerlos al servicio del pueblo de Venezuela.

Al ser consultado si los candidatos de oposición deben medirse en las elecciones primarias, Rodríguez señaló: “Ellos son blancos y se entienden”. En tal sentido, detalló que los sectores de oposición vienen de un largo período de tiempo diciendo de manera reiterada que las elecciones en Venezuela no sirven, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no era un árbitro fiable y que había que sacar a Maduro por la vía de la fuerza.

“Ellos saben que eran puras mentiras lo que decían del sistema electoral venezolano, era completamente falso todas las patrañas que montaron en Venezuela y en el exterior y que obedecía a un plan distinto, que era el plan insurreccional que tuvo su cúspide en la locura de auto juramentarse Juan Guaidó en una plaza del este de Caracas”, indicó el parlamentario.

Con respecto al diálogo en Venezuela expuso que, si hay algo que pueden ostentar y catalogar como un “récord glorioso”, es la capacidad que tuvo Hugo Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro de convocar a procesos de diálogo permanentes en momentos muy difíciles de la vida republicana.

“Hay un sector extremista que siempre ataca los procesos de diálogo, y en ese extremismo incluimos a sectores de las administraciones norteamericanas. “¡ojalá vuelva a privar la cordura y la palabra empeñada en hacerlo!”, exclamó Jorge Rodríguez refiriéndose a la falta de palabra por parte de la oposición tras no cumplir los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional.

Prensa Presidencia AN