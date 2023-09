Jefe de Estado Nicolás Maduro arriba al país tras histórica gira

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, tras su histórica gira para fortalecer el desarrollo del pueblo venezolano, donde fue recibido con honores por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Somos luz y faro de la justicia, igualdad y la libertad del mundo entero. Mis gracias a Miguel Díaz-Canel, Cuba y Venezuela un solo camino de lealtad a la patria grande, igual a Raúl Castro. Un nuevo horizonte grandioso se abre a partir de ahora con la gran China, nuestra hermana mayor, nuestro hermano mayor Xi Jinping“, destacó.

A su vez, recalcó que “llegamos de una jornada única, verdaderamente histórica y siempre como lo digo trabajando, bien lejos con aquellos que intentan sabotear el curso de la historia de nuestra patria. Aquellos con su sabotaje permanente. En Argelia hicimos revisión de petróleo, gas, apertura del vuelo directo Argelia-Venezuela”.

Además, ratificó que “el G77 fue tremenda jornada de trabajo con los más de 134 países, liderazgo, les puedo decir que si en algún lugar he sentido la admiración y amor por el pueblo fue en esta reunión con los 134 países”.

Gira histórica

El jefe de Estado, durante su gira por China, aseguró que la nueva etapa de relaciones comerciales entre China y Venezuela no tiene como propósito “ir contra nadie, porque no nos hemos sentado a conversar para ir contra alguien en el mundo”. Dijo que la asociación entre China y Venezuela no intenta dominar países o quitar recursos naturales a naciones en desarrollo.

Venezuela y China suscribieron importantes instrumentos de cooperación que se desprendieron de la ronda de deliberaciones de la XVII Comisión Mixta de Alto Nivel (CMAN) China – Venezuela, sesión que estuvo encabezada por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y la primera autoridad de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), Zheng Shanjie. Con los documentos suscritos por las partes, se empieza a “escribir una nueva historia” de cooperación y prosperidad para sus pueblos.

Mientras que, en la ciudad de Argel, sostuvo una reunión con el primer ministro de la República Argelina Democrática y Popular, Aymene Benabderrahmane, en la que ampliaron las relaciones de cooperación por el desarrollo de los pueblos.

Por otro lado, en la Cumbre del G77 + China, que se llevó a cabo en La Habana, Cuba, el presidente Maduro instó al grupo a alzar su voz con mayor fuerza contra todas las prácticas hegemónicas que pretenden dominar el mundo.

En tal sentido, el mandatario venezolano recalcó que hay que lograr la independencia comunicacional tras el fenómeno actual del Internet y las redes sociales.

“Las nuevas tecnologías impactan a nuestras sociedades, sin tener alguna regulación u orientación. Hay que lograr la independencia comunicacional tras el fenómeno del Internet y redes sociales. El conocimiento, la ciencia y la tecnología debe ser aplicada a las telecomunicaciones, redes sociales e Internet”, para que los países del sur “marquen la pauta, que permita el diálogo, la integración y la búsqueda de nuestros propios modelos y caminos, y no aceptar a ninguna potencia con síntomas de dominación. Debemos tener una cooperación práctica”, enfatizó.

#EnVideo📹| Jefe de Estado @NicolasMaduro subrayó que tras su intervención en la Cumbre G77 + China, sostuvo una extensa jornada de conversaciones bilaterales con presidentes y delegados de importantes países.#VenezuelaGrandeComoYulimar pic.twitter.com/aeoHBk3MCb — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 17, 2023

VTV