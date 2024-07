El uroboro del fraude en Venezuela

Por Freddy Gutiérrez.

Antes de entrar en materia ¡Un saludo revolucionario para todos y todas camaradas! Aquí vuelvo luego de una breve pausa. Les recuerdo leer cuando puedan mis artículos anteriores FASCISMO DISFRAZADO EN VENEZUELA y ARGENTINA: LA MANSION SERE Y LOS LÁPICES DEL HORROR, porque hoy hablaremos del pasado de una misma telaraña. Esta vez me di a la tarea de realizar un arqueo en la web buscando antecedentes donde la oposición ha aseverado que hay fraude tras elecciones que no han ganado y aquí les traigo algunos esbozos del asunto. ¡Estoy en modo oráculo!

Venezuela ha vivido diversas elecciones, sin embargo, enfocándonos sólo desde 1998, hasta el próximo 28 de julio del año en curso, vemos como, los venezolanos han ido múltiples veces a las urnas, por diferentes motivos (en elecciones de alcance nacional, regional o local). Lo importante de esto es que, hemos vivido en un proceso de movilización electoral constante llevando a rastras una oposición contra de Chávez, su proyecto bolivariano y todo lo que le acompañe, pero que ésta sigue sin plantear un proyecto alternativo, fuerte y consistente en el tiempo.

Recordemos algunos de esos antecedentes. En su momento, el presidente Hugo Chávez y todo movimiento político que apoyó (y apoya) al proyecto bolivariano han tenido constantes triunfos electorales que propiciaron un nivel de importante resentimiento en la oposición debido a los repetidos fracasos en que ésta ha incurrido. Por ejemplo, en 1998, el presidente Chávez triunfó con 56.20% contra un tímido 39.97 % de Henrique Salas Romer. Y desde ese momento, hasta la actualidad, con los triunfos de nuestro presidente Nicolás Maduro, no terminan de aceptar que la gente quiere esta libertad, autonomía, crecimiento y paz que le brinda nuestro proyecto bolivariano, no las fantasías que siempre le prometen a la gente.

El 25 de abril de 1999, se realizó un referéndum de consulta sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la opción oficialista, por el sí, triunfó en ambas preguntas con 87.75% y 81.74% respectivamente. Para el 15 de diciembre del mismo año, tuvo lugar un segundo referéndum, para aprobar la Constitución elaborada por la asamblea y la opción defendida por el gobierno alcanzó 71.78%.

En el año 2000, el 30 de julio, hubo elecciones presidenciales, además de legislativas, regionales, a alcaldes y a concejales. El presidente Chávez obtuvo 59.76% de los votos frente a Francisco Arias Cárdenas con el 37.52%.

Fíjense que es, a partir de ahí, que ningún partido de oposición ha logrado asumir liderazgo evidente y ante tamaña debilidad, es un organismo gremial, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), quien comenzó a encargarse de ello, especialmente, porque los candidatos opositores no logran consolidarse de lo regional al ámbito nacional. En consecuencia, comenzó un progresivo proceso de fragmentación política, surgiendo muchos movimientos de carácter regional y nacional, con diversas propuestas políticas intentando aumentar su poder de alcance.

Avanzando un poco más, luego de las movilizaciones de 2002-2003, la oposición vivió fuertes tensiones internas entre quienes buscaban cambiar la estrategia, es decir, aceptar las objeciones que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó a las firmas recolectadas para convocar al referéndum del 2003 y también presentarse a las elecciones regionales y locales que se realizarían a finales de 2004. El resultado fue favorable al gobierno, puesto que, la oposición no ganó en ninguna entidad federal, incluso, Miranda y Zulia. En consecuencia, el Referéndum Revocatorio del 15 de agosto del año 2004 ratificó al presidente de la República, Hugo Chávez, quien contó con el apoyo de más de 59% de los electores. La oposición se negó a reconocer los resultados anunciados en la madrugada del 16 de agosto de aquel año y prometió presentar pruebas «en las próximas horas».

En palabras de Henry Ramos Allup: “la oposición rechaza de manera rotunda y categórica los resultados entregados por los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)”. Por otro lado, Julio Borges: “Vamos a seguir peleando, el juego no ha terminado, sigue vivo, hay forma de verificar que el ‘Sí’ (opción para dejar sin efecto el mandato de Hugo Chávez) ganó por un amplio margen”. Enrique Mendoza anunció que estaban documentando las “irregularidades” para presentar pruebas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Centro Carter. Manuel Rosales, quien había aceptado el resultado, luego alegó: “Creo que estamos ante el más gigantesco fraude realizado en Venezuela, la actuación más bochornosa que se haya dado en un proceso electoral. Vengo a fijar posición, porque unas horas después del referendo había conatos de violencia, dije que institucionalmente como gobernador respetaba los anuncios del CNE; pero también afirmé que había serias dudas, pero es que en ese momento no podía irresponsablemente salir a cantar el fraude”. Antonio Ledezma, llamó a la gente a salir a la calle a “Defender la victoria porque se ha cometido el fraude más descarado del mundo. Porque este triunfo no nos lo va a arrebatar quien ahora pretende entronizarse en el poder por la vía del fraude”. Gerardo Blyde: “Hay suficientes elementos para tener dudas muy fuertes respecto a los resultados de este proceso de referendo revocatorio y seguimos todos tras la pista…”. Carlos Ocariz: “hubo muchos indicios de fraude durante y antes del proceso”. Recordemos que, varios de esos personajes fueron diputados electos de la Asamblea Nacional, y al ganar sus cargos, ninguno mencionó la palabra fraude.

Finalmente, una vez comprobado el paso a paso del proceso, el Departamento de Estado estadounidense, representado por el portavoz Adam Ereli, expuso: “Los resultados están claros para todo el mundo; hubo un referendo pacífico que se realizó con transparencia y el resultado es que el pueblo expresó su voluntad y ya es hora de respetar esa voluntad y seguir adelante”. Y todos ardieron en candela.

Ahora, recordemos, las elecciones legislativas venezolanas que se celebraron en 2005 y los principales partidos de oposición las boicotearon. El partido de Hugo Chávez ganó y por bastante margen (con el 89,9% de los votos). Sin embargo, la oposición afirmó que la elección fue ilegítima debido a la baja participación, siendo la abstención una tendencia común en las elecciones venezolanas. wikiPero de forma usual se utiliza el tema de la tasa de abstención para desafiar la legitimidad del gobierno. Además, renunciaron a actuar como oposición política al retirarse del proceso electoral alegando falta de garantías necesarias para su realización y exigiendo la postergación del proceso, lo cual no sucedió. En criollo decimos: “como niños chiquitos, patearon la mesa y se fueron”.

En el año 2006 el resultado no fue distinto: la oposición volvió a perder, aunque el candidato opositor Manuel Rosales fue apoyado por 43 fuerzas políticas, Hugo Chávez ganó con el 62.84% contra un 36.9% de Rosales, posiblemente producto de esa “pateada de mesa” que dieron en la asamblea o que, sencillamente, fueron perdiendo poder de convocatoria.

Ah y que tal el año 2010, cuando se llevó a cabo el acto de cierre de la campaña de las y los 22 aspirantes que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) postuló al Parlamento Latinoamericano (Parlatino)… al preguntarle al candidato Ramos Allup, por la supuesta maniobra de la oposición de cantar fraude expresó: “si éste es un Gobierno tramposo, encabezado por un tramposo que hace fraude, diremos que hay fraude”, y dijo sobre el Parlatino: “no va a ser un potrero del Presidente…”.

Si nos remontamos al año 2012, lamentablemente recordaremos como nuestro presidente Chávez estuvo bastante ausente debido a atender su salud, delegando en 2013 en su entonces vicepresidente Nicolás Maduro. De unas elecciones primarias de la oposición, la Mesa de Unidad Democrática eligió como candidato único a Henrique Capriles, quien era gobernador del estado Miranda. El presidente Chávez obtuvo 55.07% frente a Capriles con 44.31%.

En el año 2013, Nicolás Maduro ganó con el 50.61% ante Henrique Capriles que obtuvo 49.12% de los votos. Un resultado no reconocido por la MUD.

Y, en el año 2018 vuelve a ganar Nicolás Maduro con el 67.84% de los votos, ante Henri Falcón con un 20.93%. Estos resultados no los reconoce la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y otros países.

Y es que así operan, en la telaraña aquí descrita, de forma articulada, pagando a especialistas, opinando en páginas web, mandando mensajes de texto, WhatsApp, haciendo publicidad, propaganda y relaciones públicas concertadas (siendo lo mismo las tres) para intentar mantener a la gente confundida y pretender llegar luego como los salvadores de una oscuridad que ellos mismos han producido tal como un Uroboro. Pero ¡el pueblo despertó! Una oposición adeca y copeyana empacada con etiquetas de Primero justicia, Un Nuevo tiempo, MUD, Coordinadora democrática, Voluntad popular, etc, etc, etc, no logrará calar nuevamente como opción en las mentes de las personas. Quiero cerrar con esta noticia:

“Maduro podría ganar esta elección sin fraude electoral, dice experta. El sistema electoral de Venezuela es bastante robusto, deja suficientes trazas como para que los expertos en automatización detecten cualquier error”, dijo la abogada y consultora internacional Eglée González-Lobato, desde Caracas, en entrevista con Carmen Aristegui, de CNN Latinoamérica, el pasado 23/07/24.

¡Nos vemos después del nuevo triunfo de nuestro presidente Nicolás Maduro este 28 de julio! Escríbanme, siempre los leo. Un abrazo fraterno camaradas,

¡Hasta el próximo artículo!

Freddy J. Gutiérrez González

@freddygutierrezgonzalez