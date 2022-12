Hace 20 años la derecha golpista y fascista atentó contra todo el pueblo venezolano

DESCARGUE AQUÍ MATERIAL

Saludos fraternos, PARA NO OLVIDAR Y ANOTARLO EN LA HISTORIA: HACE VEINTE AÑOS LA DIRIGENCIA DE LA DERECHA GOLPISTA FASCISTA ATENTÓ CRIMINALMENTE CONTRA TODO EL PUEBLO VENEZOLANO, LOS DERROTAMOS Y SEGUIREMOS VENCIENDO POR EL PUEBLO Y LA PAZ

UNIDAD, LUCHA, BATALLA Y VICTORIA

“Con gran optimismo y fe, Venezuela se ha sobrepuesto a las adversidades. Ahora, vamos a una nueva etapa de recuperación y construcción de la felicidad social, del crecimiento, la prosperidad y la esperanza del pueblo. Vienen tiempos de Paz y unión. ¡La Revolución es la solución… Venezuela hoy tiene una Paz que se luchó y trabajó para el goce y el sano esparcimiento de todas y todos. ¡Disfrutemos en familia esta época navideña!”

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS, DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

“El sector de la oposición que hoy participa en el diálogo, es el mismo que participó en el golpe de Estado del 2002… todos ellos, son los mismos que participaron en el golpe de Estado del 2002, a mí no se me ha olvidado eso. Fueron ellos los que intentaron invadir nuestro país, el 23 de febrero; son ellos, los mismos, los que intentaron invadir con unos mercenarios por Macuto, son ellos los que fueron a dar un golpe de Estado por Altamira… Eso no es hacer política… Todos y todas, son los mismos que se robaron Monómeros, son los mismos que se robaron el oro venezolano”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

*DEFENSOR DE LA PATRIA, DONDE SEA, COMO SEA Y COTRA QUIEN SEA*

“El acontecimiento más dramático ocurrido durante toda la historia de la principal industria nacional, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ha sido, el sabotaje golpista fascista cometido contra nuestra empresa, por parte de sectores de dirigentes de la derecha, sectores criminales antipatria, entre diciembre de 2002 y enero de 2003, hecho del cual este 2 de diciembre se cumplen veinte años. Con la pretensión de derrocar violentamente al Gobierno Constitucional y legítimo del Comandante presidente Hugo Chávez, esta acción dejó pérdidas registradas en Pdvsa que se valoran en más de 18 mil millones de dólares. Además, la acción terrorista de este pequeño grupo criminal de traidores a la patria de dirigentes de la derecha dejó miles de personas fallecidas, lesionadas y desempleadas. En general, Venezuela empezó aquel diciembre de 2002 uno de los lutos más grandes de su historia, pero un Pueblo valiente, en resistencia, amante de su patria y en unidad, logramos vencer y salvar a la patria del fascismo golpista. Y aquí vamos con mucho amor y en paz en una nueva época construyendo la felicidad y prosperidad del pueblo bajo la conducción del Presidente Pueblo Nicolás Maduro Moros”

NICOLÁS MADURO ES EL PUEBLO GOBERNANDO, Nosotros Venceremos!!!”

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS

