Gobierno nacional condecora a 43 servidores públicos por su labor tras sismos

1.Ago.2026 / 07:06 pm / Haga un comentario

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró un acto de condecoración en el Centro de Convenciones Parque Bolívar para reconocer la noble labor humanista, abnegada y sostenida de los servidores de las instituciones públicas que participaron en la atención a las víctimas del sismo.

El reconocimiento honra a 43 servidoras y servidores públicos de ministerios, gobernaciones, alcaldías e instituciones nacionales, así como a los equipos de apoyo que participaron desde las primeras horas tras los dos movimientos telúricos del pasado mes de junio.

Por su parte, la mandataria nacional impuso la medalla Héroes y Heroínas de Venezuela a los representantes de las instituciones públicas que forman parte de las labores de rescate, salvamento, conformación y funcionamiento de los campamentos transitorios, además del acompañamiento a las víctimas.

La jefa de Estado estuvo acompañada por el tren ministerial, vicepresidentes sectoriales y autoridades de los estados que resultaron afectados el pasado 24 de junio.

VTV

 

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