Diosdado Cabello sobre la oposición: Son los mismos que hace seis años dijeron que no iban a elecciones

Prensa PSUV.- Durante rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el primer vicepresidente Diosdado Cabello recordó que hoy se cumplen seis años de la reelección del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

En referencia a la reelección del presidente Maduro indicó que «son los mismos que hace seis años dijeron que no iban a elecciones porque era con ese Consejo Nacional Electoral, y ahora sí van a elecciones, seis años después el CNE sí es bueno, el sistema es bueno y ahora sí quieren ir a elecciones, esa es la oposición que tenemos en Venezuela que no es capaz de hablarle claro a su propia gente y que no es capaz de tener un mínimo de coherencia política, ese es su guión para luego cantar fraude.

Cabello recordó que grupos asociados a la derecha venezolana, días previos a las elecciones de ese año, quemaron galpones del CNE para sabotear el proceso electoral, a su vez, apuntó que esos sectores intentan revivir hoy esas acciones.

Asimismo, resaltó que a pesar del bloqueo, las sanciones y las persecuciones, el Gobierno Nacional ha encontrado la forma de hacer mucho más con menos.

Finalmente, indicó: «aquí va a haber elecciones el 28 de julio sin duda de ningún tipo, a nadie le debe sorprender la gran victoria popular del 28 de julio».