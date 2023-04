Diosdado Cabello: Si la derecha no descansa en sus ataques, nosotros tampoco

Prensa PSUV FD.- Durante la movilización «Abril del glorioso insurgir cívico-militar», por motivo a la celebración de los 21 años del Día del Rescate de la Dignidad Nacional, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, afirmó que si la derecha no descansa en sus ataques, el pueblo está obligado a no descansar en la defensa de la Patria.

El dirigente nacional, expresó

«si la derecha no descansa, nosotros tampoco, no ha cesado la derecha en su conspiración, no ha cesado la derecha en sus sanciones y bloqueos y hoy el pueblo sigue más unido que nunca para seguir defendiendo la Revolución Bolivariana».

Cabello detalló lo que se vio ese 11,12 y 13 de abril de 2002, entre las lágrimas y el dolor de los caídos y viendo a los asesinos actuando impunemente contratados por la derecha, y el Pueblo de pie, aguantando, luchando.

«Esa misma derecha se disfraza cada vez que hay elecciones y cada vez que pierde comienza a conspirar. Nosotros estamos obligados a enviarle un mensaje claro a la derecha y al imperialismo norteamericano que es su jefe, esta Fuerza Armada y este Pueblo seguirá unido ante cualquier circunstancia, más unidos que nunca defendiendo la Patria», dijo.

Concluyó su participación diciendo que el pueblo venezolano está obligado a estar atentos y vigilantes e informar siempre.