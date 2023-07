Diosdado Cabello: Mientras Dios nos de vida y salud estaremos en las calles junto al pueblo

Prensa PSUV.- «Mientras Dios nos de vida y salud estaremos en las calles junto al pueblo, unidos siempre en Revolución», aseguró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en una movilización en Biruaca, en el estado Apure.

Durante esta jornada, el dirigente nacional de la tolda roja ratificó el compromiso de la Revolución Bolivariana con el pueblo. Esto en comparación a los sectores de la derecha en el país, quienes a su consideración «no han puesto el pie en el suelo nunca».

«Esos (la oposición) no saben de calle, no han puesto el pie en el suelo nunca, esos no saben lo que es una alpargata, lo que es un sombrero, no saben lo que es un burro, una mula, un caballo, no saben lo que es un tractor pegao en el barro. No tienen idea de lo que es trabajar en su vida, pero quieren gobernar este país para ponerlo a la orden de los gringos», manifestó cabello.

En este sentido, el dirigente nacional hizo referencia a las recientes declaraciones realizadas recientemente por el exmandatario de los Estados Unidos y aliado de sectores de la derecha venezolana, en el que ratificaba sus deseos de robar el petróleo de Venezuela y causar el sufrimiento de millones de venezolanos a través de las sanciones.

A su vez, Cabello ratificó su compromiso y el de todas las fuerzas revolucionarias con la defensa de la patria, frente a quienes pretenden hacerse del poder venezolano a la fuerza.

«Aquí entrarán en esta tierra, el problema para ellos va hacer salir, nosotros estamos resteados con la Patria, no más violencia. La oposición venezolana no merece que se derrame una gota más de sangre de un venezolano, por eso los estamos cazando», expresó Cabello.

Por último, señaló «Nos sabe a orilla de cazabe la OEA, la UE, los gringos, porque aquí en Venezuela las decisiones la toman el pueblo».