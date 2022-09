Diosdado Cabello: Este jueves inicia la juramentación de equipos de calles, comunidades y UBCH

Durante su programa Con el Mazo Dando, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello informó que este jueves 22 de septiembre, comienza la juramentación de los equipos de calles, comunidades y de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), a escala nacional.

En ese sentido, apuntó que se trata de equipos con energías, ideas y fuerzas nuevas, «con trabajo y proyectos nuevos».

Sostuvo que el primer llamado a esos equipos de trabajo es la unidad de las fuerzas revolucionarias.

El dirigente bolivariano, agregó que se trata «de prepararnos ya, sobre la marcha para elegir a los equipos políticos de las parroquias, municipios y estados. Eso es ya, eso no es para dentro de un mes y medio, no, no, eso es ya».

Aseguró que el objetivo es lograr una estructura política plenamente renovada, en la que cada equipo tenga sus tareas asignadas, «a partir de mañana comenzamos por toda Venezuela».

«Comienza a moverse el huracán chavista», expresó.

Con el Mazo Dando