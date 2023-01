Diosdado Cabello: Estados Unidos no ha levantado ni una sola sanción contra el pueblo de Venezuela

Prensa PSUV.- Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello destacó que el imperialismo norteamericano no ha levantado ni una sola sanción contra el pueblo de Venezuela, al contrario, «han venido sumando, incrementando sanciones y la presión contra nuestro país».

Durante la movilización de las fuerzas de la Revolución en Caracas, el dirigente nacional celebró que el pueblo venezolano tome las calles para exigir al gobierno de Estados Unidos que cese el bloqueo y las sanciones.

«Que nuestro pueblo salga a exigirle al imperialismo norteamericano que cese el bloqueo, que cesen las sanciones y las persecuciones, es levantar la voz de los pueblos, de nuestros antepasados del 23 de enero de 1958», indicó.

Expresó que hoy día se levantan las banderas de la paz, de la integración, de la unión nacional.

«El presidente Maduro ha hecho incontables llamados al diálogo, pareciera que hay un sector de la oposición que está dispuesto a dialogar. No solo a ir a elecciones sino que a aceptar los resultados, ellos creen que vamos a un diálogo para capitular, creen que vamos a entregar la Revolución, no, eso no está previsto, ni planteado, ni será así», agregó.