Diosdado Cabello chequeó satisfactoriamente maquinaria patriota 1×10 en Sucre

Las instalaciones del Polideportivo «Félix ‘Lalito’ Velásquez» en la ciudad de Cumaná, se desbordaron de amor y alegría, para recibir este jueves al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, junto al candidato, a la Gobernación, Almirante Gilberto Pinto, candidatos a las 15 alcaldías, además de los aspirantes a legisladores y concejales, donde se hizo chequeo de la maquinaria patriota 1×10, rumbo a la victoria popular en las megaelecciones del 21 de noviembre.

Del mismo modo, estuvieron acompañando los líderes de calles y comunidad, jefes de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), movimientos sociales y los miembros del Comando de Campaña «Aristóbulo istúriz», quienes han desarrollado mil setecientas actividades como parte de la agenda de movilización electoral.

En este sentido, Cabello aseveró que ,»El 1×10 debe ser el instrumento para gobernar. Cuando el 30 de abril, en la frontera intentaron desestabilizar nuestra paz, Gilberto Pinto fue el primero que salió a defender nuestro patrio. Este es un hombre de buen corazón, no sabe odiar, lo que sabe es trabajar y amar, me llena de emoción estar aquí, vienen tiempos buenos, no tengo duda, Sucre se merece lo mejor y yo estaré disponible a cualquier hora, para atender el llamada de Pinto por el bienestar de los sucrenses».

Por su parte, Pinto expresó «Diosdado, aquí están los hombres y mujeres de Sucre, hijos del Gran Mariscal de Ayacucho, organizados en perfecta unidad, quiero entregarte este plan, que hemos realizado en asambleas populares y recoge las palabras de nuestro pueblo. Vamos a levantar banderas de heroísmo. Estamos llenos de dignidad, diremos al mundo que en Sucre hay un pueblo que se alzó por la libertad».

Finalmente, se procedió a conocer el trabajo organizativo por parte de la militancia, donde sirvieron como voceros Lenda Cardona, Henrry Rodríguez y Maria Colina, quienes ratificaron su respaldo y lealtad contundente a los abanderados de la Revolución Bolivariana.

Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación (APC) PSUV Sucre