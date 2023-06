Diosdado Cabello a las estructuras del PSUV: Son ustedes la base fundamental de la Revolución Bolivariana

Prensa PSUV.- Este martes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello hizo un merecido reconocimiento a los equipos y jefes de calle, comunidad y Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCh) de esta organización política en La Vega, Caracas, pues son la base fundamental de la Revolución Bolivariana.

Durante una movilización de las fuerzas chavistas, el dirigente nacional manifestó su alegría al recorrer las calles de esa parroquia y escuchar al pueblo: «Uno se emociona al caminar y escuchar a la gente. Le hemos pedido a los organizadores de los actos que quienes estén en la tarima sea la dirigencia de la zona, porque ustedes, jefes de calle y sus equipos, jefes de comunidad y sus equipos, jefes de UBCh merecen un reconocimiento de la Dirección Nacional del Partido. Son ustedes la base fundamental de la Revolución Bolivariana, sin ustedes esto sería imposible».

Por otra parte, advirtió al pueblo caraqueño, al destacar que la derecha venezolana no quiere que nadie se acuerde que pidieron invasiones, bloqueos y sanciones.

«Aquí Nicolás Maduro tuvo que traer las medicinas para todos los venezolanos cuando el COVID y no se le pedía carnet político a nadie. Son unos inmorales, se robaron Citgo y el oro de todos los venezolanos, después vienen a decir que las cosas están mal», aseguró.

Finalmente, agregó que el pueblo tiene la moral suficiente para regalarle a la oposición y argumentos para revolcarlos.

