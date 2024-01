Diosdado Cabello a Estados Unidos: Son unos profesionales en injerencismo

Prensa PSUV.- Durante rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizada este lunes, el primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado Cabello, afirmó que Estados Unidos se mete en los asuntos internos de los países, «son unos profesionales en injerencismo, además de tener un sistema electoral muy raro, y nadie se mete en ese sistema».

Cabello, subrayó que los países que no se someten al dictamen de los EE UU, son objeto de agresiones por parte de ellos, como es el caso de Venezuela, que se ha sometido a más de 930 sanciones, «sólo porque no nos sometemos a los dictámenes de los Estados Unidos ¿Qué más nos puede hacer Estados Unidos a estas alturas? ¿Lanzarnos una bomba? ¿Invadirnos? Ellos saben que eso tiene un alto costo, muy alto costo para ellos, más cuando Estados Unidos tiene los problemas internos que tiene».

Señaló que, aunque los gobiernos del país norteamericano «son unos profesionales en injerencismo, no contaban con la dignidad del Pueblo de Venezuela, que tenemos años luchando contra los que creen que nos van a dominar y a todos los hemos vencido, a todos los que han intentado meterse con Venezuela».

Finalmente, destacó que no hay país del mundo donde las elecciones no sean más libres que en Venezuela, porque no se permite la participación de EE UU.