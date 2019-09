Cabello: Si vamos a enfrentarnos al imperialismo no le podemos demostrar temor

Prensa PSUV.- Este viernes, el Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, participó en el Congreso Internacional de Mujeres por la paz y la solidaridad entre los pueblos.

Desde el salón Bicentenario del hotel Alba Caracas, Cabello aseveró «Si vamos a enfrentarnos al imperialismo no le podemos demostrar temor, que sepa el imperialismo que no le tememos».

«Lo que ha faltado aquí es el uso de armamento militar contra nosotros, ganas no le ha faltado al imperialismo de atacarnos militarmente», indicó el dirigente nacional.

En el mismo orden de ideas, declaró que «Venezuela es ejemplo de conciencia antiimperialista en el mundo. Aquí en Venezuela amamos la vida, nos encargamos de hacer vida y construir vida».

Seguidamente, expresó que a estas alturas el imperialismo debería saber, que hace 200 años los echaron de Venezuela los indígenas, «hoy 200 años después, haríamos los mismo».

Finalmente, manifestó que «las mujeres en Venezuela saben que espacio conquistado espacio que no se entrega, en Venezuela no hay ninguna institución donde la mujer no está al frente».