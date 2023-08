Cabello a la derecha: Cuando hay elecciones se quitan su traje de lobo y se ponen el de oveja

Prensa PSUV.- Durante una masiva movilización en el estado Portuguesa, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello aseguró que, como vienen elecciones presidenciales, la oposición quiere manipular al pueblo venezolano quitándose el traje de lobo y poniéndose el de oveja.

«Como vienen elecciones, se quitan su traje de lobo y se ponen el de oveja; ellos creen que la gente de pueblo somos pendejos, yo creo que les va a ir peor, pero esos son los planes que tienen ellos para generar violencia», Diosdado Cabello.

Refirió que este viernes, 4 de agosto, se cumple un año más del intento fallido de asesinato contra el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro. Este perpetrado por sectores de la derecha nacional e internacional.

A su vez, el dirigente nacional de la tolda roja recordó que, los que hoy salen a pedir el voto del pueblo, son los mismos que en meses atrás pedían sanciones, bloqueo e intervención militar contra Venezuela.

«Esos que pidieron invasiones, desde los pueblos, hay que decirles: No te vistas que no vas, el que va es Nicolás. Ellos están inhabilitados políticamente, pero deben estar moralmente pero no tienen moral, porque ellos pidieron que su propio pueblo fuese bombardeado, eso no lo pide nadie en el mundo», Diosdado Cabello.