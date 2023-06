Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante la rueda de prensa de la Dirección Nacional que se realizó en el estado Aragua, destacó que las renuncias de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), no están vinculadas al diálogo de México.

«El diálogo no tiene nada que ver con el CNE, eso quisieran algunos sectores de la oposición, en México se firmó un documento por sectores de la oposición. La oposición no firma nada que los gringos no le acepten, eso está claro», dijo.

El dirigente nacional, precisó que algunos sectores opositores firmaron un documento donde se comprometían a embolsar 3200 millones, «un acuerdo social para proyectos específicos. Salud , educación, electricidad, agua y cosas muy puntuales».

«No han cumplido ninguna de las propuestas que nosotros hemos presentado y que son muy claras», Diosdado Cabello a la oposición. @dcabellor #EnVzlaCelacEsCiencia pic.twitter.com/i9nPLksvcU — PSUV (@PartidoPSUV) June 26, 2023

Asimismo, recordó que dicho documento fue firmado en el mes de noviembre del 2022, «y lo único que hemos escuchado de los sectores opositores que estaban allí. Es que es el Estado el que tiene que buscar la plata; eso es responsabilidad de la oposición venezolana y del imperialismo norteamericano».

Cabello precisó que los opositores han seguido amenazando, persiguiendo… «no han cumplido ninguna de las propuestas que nosotros hemos presentado que son muy claras».